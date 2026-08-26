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gamescom 2026

Scheur de autobahn af in Crazy Taxi: World Tour

Door Joey Visser
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Tijdens de Xbox @ gamescom-show kregen we meer te zien van de kleurrijke omgevingen van Crazy Taxi: World Tour. Deze keer reizen we af naar Duitsland om de autobahn onveilig te maken.

De kersverse trailer geeft ons een kijkje op een van de locaties in de game: Duitsland. We reizen af naar het land vol historische charme en zien onder andere een grootse kerk die lijkt op de Dom van Keulen, een treinstation, verschillende kastelen en typische Duitse dorpjes. Daarnaast kunnen spelers hun bolide tot het uiterste drijven tijdens een ritje over de Autobahn. Om het nog leuker te maken, kun je de straten van Duitsland ook samen met je vrienden veroveren in de nieuw aangekondigde multiplayer-modus. Check de trailer hieronder.

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Crazy Taxi: World Tour komt in 2027 te verschijnen voor PlayStation 5, Xbox Series X|S, pc en Nintendo Switch 2.

Bron: Sega
Joey Visser
Joey Visser Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,2/5 11 reviews 179 artikelen geplaatst

Sinds enige tijd is Joey helemaal om. Onze droogkloot van de redactie heeft zijn geliefde PlayStation 5 de deur uitgeschopt om over te stappen naar de pc master race. Dus niet meer languit op de bank met een zak chips erbij, maar in volle concentratie achter zijn dikke en zorgvuldig samengestelde setup. Deze wordt niet gebruikt voor sportgames, want daaraan heeft Joey een broertje dood, maar schotel hem een vette shooter voor en je ziet hem de rest van de avond niet meer terug. Daarnaast is Joey ook niet vies van een fikse portie zelfkastijding en zoekt hij de uitdaging in het uitspelen van enorm moeilijke games zoals Trials Fusion.

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Packshot Crazy Taxi: World Tour
Crazy Taxi: World Tour

Ontwikkelaar

SEGA

Uitgever

SEGA

Release

19 juli 1905

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Edmar
Edmar
lvl12 Clout Farmer
1 uur geleden

Ben benieuwd of ik dit nog net zo leuk ga vinden als vroeger.

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