Scheur de autobahn af in Crazy Taxi: World Tour

Tijdens de Xbox @ gamescom-show kregen we meer te zien van de kleurrijke omgevingen van Crazy Taxi: World Tour. Deze keer reizen we af naar Duitsland om de autobahn onveilig te maken.

De kersverse trailer geeft ons een kijkje op een van de locaties in de game: Duitsland. We reizen af naar het land vol historische charme en zien onder andere een grootse kerk die lijkt op de Dom van Keulen, een treinstation, verschillende kastelen en typische Duitse dorpjes. Daarnaast kunnen spelers hun bolide tot het uiterste drijven tijdens een ritje over de Autobahn. Om het nog leuker te maken, kun je de straten van Duitsland ook samen met je vrienden veroveren in de nieuw aangekondigde multiplayer-modus. Check de trailer hieronder.

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Crazy Taxi: World Tour komt in 2027 te verschijnen voor PlayStation 5, Xbox Series X|S, pc en Nintendo Switch 2.