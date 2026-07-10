NetEase Games brengt Once Human naar PS5 en XBOX

De bizarre survivalgame Once Human heeft eindelijk een releasedatum voor de consoles te pakken. In augustus 2026 komt de titel naar de PS5 en Xbox Series X|S.

Dit laten NetEase Games en ontwikkelaar Starry Studio weten middels een fonkelnieuwe gameplaytrailer. Vanaf 25 augustus 2026 is deze vreemde titel binnen het survival-genre beschikbaar voor de twee consoles. Het gaat om een free-to-play game in de basis, maar je kan wel wat extra centen schuiven om met het Starter Pack (9,99 euro) en het Radiance Pack (14,99 euro) te beginnen.

Once Human wordt door NetEase Games beschreven als een 'Strange Worlds Survival Game', waarin je alleen of samen met vrienden jouw plek in de wereld kan opeisen. Je vecht tegen monsterlijke vijanden, ontrafelt geheime complotten, strijdt om zeldzame grondstoffen en zo bouw je eigen territorium op. Al is het aan te raden om mobiel te blijven, want je weet nooit wanneer je de benen moet nemen. Verder brengt de console-release een update met zich mee, waardoor een first-person perspectief mogelijk wordt. Daarnaast worden cross-play en cross-progressie tussen alle platformen aan de game toegevoegd.

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Once Human is nu al te spelen op de pc via Steam.