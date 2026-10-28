PS5-spelers krijgen speciale Astro Bot-skin in Rayman Legends Retold

Twijfel je er nog over op welk platform je Rayman Legends Retold wilt ervaren? De PlayStation-versie biedt in ieder geval een bijzondere skin van een iconische mascotte: Astro Bot.

Zoals we vorige week al zagen heeft Rayman Legends Retold een behoorlijke garderobe in huis voor de spelers die graag Rayman-personages verkleden en versieren. Nu doet PlayStation een extra duit in het zakje met een exclusieve Astro Bot-skin, waardoor Rayman zelf robotachtige proporties ontvangt. Het is een gratis add-on voor de spelers die de platformer op de PS5 aanschaffen en je kan de skin claimen via 'Victor Velour’s costume shop'. Komt XBOX nog met een Master Chief-skin voor Globox en Nintendo met een Mario-hoedje voor Barbara? Waarschijnlijk niet, maar dromen mag.

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Rayman Legends Retold is beschikbaar vanaf 3 december 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.