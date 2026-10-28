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PS5-spelers krijgen speciale Astro Bot-skin in Rayman Legends Retold

Door Bram Noteboom
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Twijfel je er nog over op welk platform je Rayman Legends Retold wilt ervaren? De PlayStation-versie biedt in ieder geval een bijzondere skin van een iconische mascotte: Astro Bot.

Zoals we vorige week al zagen heeft Rayman Legends Retold een behoorlijke garderobe in huis voor de spelers die graag Rayman-personages verkleden en versieren. Nu doet PlayStation een extra duit in het zakje met een exclusieve Astro Bot-skin, waardoor Rayman zelf robotachtige proporties ontvangt. Het is een gratis add-on voor de spelers die de platformer op de PS5 aanschaffen en je kan de skin claimen via 'Victor Velour’s costume shop'. Komt XBOX nog met een Master Chief-skin voor Globox en Nintendo met een Mario-hoedje voor Barbara? Waarschijnlijk niet, maar dromen mag.

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Rayman Legends Retold is beschikbaar vanaf 3 december 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.

Bron: PlayStation / Ubisoft
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5771 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Rayman Legends: Retold
Rayman Legends: Retold

Ontwikkelaar

Ubisoft

Uitgever

Ubisoft

Release

3 december 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Daydreamer
Daydreamer
lvl8 Achievement Hunter
6 uur geleden

Cool! Moet hem nog steeds uitspelen dus straks deze skin ff checken.

0
Avatar Robin Bode
Robin Bode
lvl6 Combo Juggler
6 uur geleden

Ik mis echt sackboy.. nu is astro bot het het promotie materiaal van playstation

0
Avatar kingoftherain
kingoftherain
lvl14 High Score Chaser
6 uur geleden

Oh my God, it's skinception!

0
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl16 Legend in the Making
6 uur geleden

Een leuke skin, heb de game niet maar wel tof. Als ik m een keer voor n tientje op de kop tik wil ik deze skin nog wel gebruiken.

0
Avatar Snafu
Snafu
lvl11 Commander
7 uur geleden

Ik twijfel nog steeds of deze versie de moeite waard is om te kopen aangezien ik 2x al Rayman Legends heb uitgespeeld.
Als de game uitkomt dan gaan we het echt zien in de reviews of het de moeite waard is.

0
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl20 Gameliner Grandmaster
7 uur geleden

In hou van Astro Bot en van Rayman Legends dus leuke toevoeging 😃.

0
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