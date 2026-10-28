PS5-spelers krijgen speciale Astro Bot-skin in Rayman Legends Retold
Twijfel je er nog over op welk platform je Rayman Legends Retold wilt ervaren? De PlayStation-versie biedt in ieder geval een bijzondere skin van een iconische mascotte: Astro Bot.
Zoals we vorige week al zagen heeft Rayman Legends Retold een behoorlijke garderobe in huis voor de spelers die graag Rayman-personages verkleden en versieren. Nu doet PlayStation een extra duit in het zakje met een exclusieve Astro Bot-skin, waardoor Rayman zelf robotachtige proporties ontvangt. Het is een gratis add-on voor de spelers die de platformer op de PS5 aanschaffen en je kan de skin claimen via 'Victor Velour’s costume shop'. Komt XBOX nog met een Master Chief-skin voor Globox en Nintendo met een Mario-hoedje voor Barbara? Waarschijnlijk niet, maar dromen mag.
Rayman Legends Retold is beschikbaar vanaf 3 december 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.
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Cool! Moet hem nog steeds uitspelen dus straks deze skin ff checken.
Ik mis echt sackboy.. nu is astro bot het het promotie materiaal van playstation
In hou van Astro Bot en van Rayman Legends dus leuke toevoeging 😃.
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