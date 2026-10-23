Ga voor een lekker Franse outfit in Rayman Legends Retold
Mon ami, het is tijd om de Franse cultuur te eren in Rayman Legends Retold via wat stijlvolle outfits. Check hier de korte, maar krachtige trailer.
Bonjour, of zoals mijn vader altijd zei 'Sjonbour'. We kunnen wel wat positief Frans nieuws gebruiken en gelukkig is Ubisoft in staat deze behoefte te vervullen. Zoals jullie wellicht al weten kun je in Rayman Legends Retold gebruikmaken van een uitgebreide garderobe met talloze skins, outfits en meer. Je krijgt toegang tot klassieke Rayman-pakkies, maar Ubisoft kleurt ook buiten de lijntjes. Zo kan je bijvoorbeeld in geheel stereotyperend Frans door de game banjeren. De onderstaande trailer laat zien hoe dat in z'n werking gaat, terwijl Rayman en Barbara talloze vijanden uit de platform-levels bonjouren.
Rayman Legends Retold is beschikbaar vanaf 3 december 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.
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Jammer dat ie uitgesteld is naar december anders hadden we hem 1 oktober al gehad 🥲.
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