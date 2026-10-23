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Ga voor een lekker Franse outfit in Rayman Legends Retold

Door Bram Noteboom
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Mon ami, het is tijd om de Franse cultuur te eren in Rayman Legends Retold via wat stijlvolle outfits. Check hier de korte, maar krachtige trailer.

Bonjour, of zoals mijn vader altijd zei 'Sjonbour'. We kunnen wel wat positief Frans nieuws gebruiken en gelukkig is Ubisoft in staat deze behoefte te vervullen. Zoals jullie wellicht al weten kun je in Rayman Legends Retold gebruikmaken van een uitgebreide garderobe met talloze skins, outfits en meer. Je krijgt toegang tot klassieke Rayman-pakkies, maar Ubisoft kleurt ook buiten de lijntjes. Zo kan je bijvoorbeeld in geheel stereotyperend Frans door de game banjeren. De onderstaande trailer laat zien hoe dat in z'n werking gaat, terwijl Rayman en Barbara talloze vijanden uit de platform-levels bonjouren.

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Rayman Legends Retold is beschikbaar vanaf 3 december 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.

Bron: Ubisoft
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5735 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Rayman Legends: Retold
Rayman Legends: Retold

Ontwikkelaar

Ubisoft

Uitgever

Ubisoft

Release

3 december 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar CarnifeX
CarnifeX
lvl10 Deel van het meubilair
51 minuten geleden

For those who come after

0
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl20 Gameliner Grandmaster
4 uur geleden

Jammer dat ie uitgesteld is naar december anders hadden we hem 1 oktober al gehad 🥲.

0
Avatar TheRock
TheRock
lvl20 Gameliner Grandmaster
5 uur geleden

Bonjour Kuthoer werkt altijd nog goed in Frankrijk als je er maar vriendelijk bij lacht 😎

Verder kent The Rock 2 hele zinnen:
Je ne sais pas
Je ne comprent pas (of hoe je dat ook schrijft)

Meer heb je niet nodig.

0
Avatar SjoekieNL
SjoekieNL
lvl5 Thread Hunter
5 uur geleden

Rayman Legends vond ik de beste Rayman ooit , wat een leuk spel was dat zeg , vooral de Wii U versie met gamepad was erg leuk.
Ik ben erg benieuwd hoe deze daar tegen op kan boksen :)

0
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl16 Legend in the Making
5 uur geleden

Dit is n andere outfit dan die ik zag in Parijs afgelopen weekend :D

1
Avatar Frietrick
Frietrick
Gameliner
5 uur geleden

Why are the French always so miserable?

Because they have pain for breakfast

2
Avatar Luigi1985
Luigi1985
lvl12 Clout Farmer
5 uur geleden

Je voudrais un pain du stock.

0
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