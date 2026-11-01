Phoenix Cyclops speelt met vuur in Marvel Tōkon: Fighting Souls
Ontketen de furie van Phoenix Cyclops. Scott Summers is verre van braaf in Marvel Tōkon: Fighting Souls. In onderstaande character guide krijgen we een uitgebreide blik op Cyclops' allesverwoestende moveset.
Nog altijd zoekend naar een main in Marvel Tōkon: Fighting Souls? Wellicht dat Phoenix Cyclops uitkomst biedt. Deze allrounder is dodelijk van iedere afstand. Zo laser je tegenstanders op afstand met Optic Blast en sla je ze vervolgens tot pulp in close combat. Phoenix Cyclops is daarnaast in staat om gebruik te maken van de 'Phoenix Force', maar daar hangt wel een prijskaartje aan. Weet je namelijk met de Optic Blasts vijanden te raken, dan verzamel je ‘Solar Shards’. Heb je hier vier van, dan transformeer je in Dark Phoenix. Let echter op: deze allesverwoestende kracht vreet de eigen levensbalk op.
Phoenix Cyclops is vanaf 2 november beschikbaar via de Marvel Tōkon: Fighting Souls Year 1 Character & Stage Pass. Het tweede personage is inmiddels ook aangekondigd. Thor keert namelijk ook terug naar de game, maar niet helemaal zoals je zou verwachten.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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