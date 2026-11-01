Phoenix Cyclops speelt met vuur in Marvel Tōkon: Fighting Souls

Ontketen de furie van Phoenix Cyclops. Scott Summers is verre van braaf in Marvel Tōkon: Fighting Souls. In onderstaande character guide krijgen we een uitgebreide blik op Cyclops' allesverwoestende moveset.

Nog altijd zoekend naar een main in Marvel Tōkon: Fighting Souls? Wellicht dat Phoenix Cyclops uitkomst biedt. Deze allrounder is dodelijk van iedere afstand. Zo laser je tegenstanders op afstand met Optic Blast en sla je ze vervolgens tot pulp in close combat. Phoenix Cyclops is daarnaast in staat om gebruik te maken van de 'Phoenix Force', maar daar hangt wel een prijskaartje aan. Weet je namelijk met de Optic Blasts vijanden te raken, dan verzamel je ‘Solar Shards’. Heb je hier vier van, dan transformeer je in Dark Phoenix. Let echter op: deze allesverwoestende kracht vreet de eigen levensbalk op.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Phoenix Cyclops is vanaf 2 november beschikbaar via de Marvel Tōkon: Fighting Souls Year 1 Character & Stage Pass. Het tweede personage is inmiddels ook aangekondigd. Thor keert namelijk ook terug naar de game, maar niet helemaal zoals je zou verwachten.