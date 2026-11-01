Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Phoenix Cyclops speelt met vuur in Marvel Tōkon: Fighting Souls

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Ontketen de furie van Phoenix Cyclops. Scott Summers is verre van braaf in Marvel Tōkon: Fighting Souls. In onderstaande character guide krijgen we een uitgebreide blik op Cyclops' allesverwoestende moveset.

Nog altijd zoekend naar een main in Marvel Tōkon: Fighting Souls? Wellicht dat Phoenix Cyclops uitkomst biedt. Deze allrounder is dodelijk van iedere afstand. Zo laser je tegenstanders op afstand met Optic Blast en sla je ze vervolgens tot pulp in close combat. Phoenix Cyclops is daarnaast in staat om gebruik te maken van de 'Phoenix Force', maar daar hangt wel een prijskaartje aan. Weet je namelijk met de Optic Blasts vijanden te raken, dan verzamel je ‘Solar Shards’. Heb je hier vier van, dan transformeer je in Dark Phoenix. Let echter op: deze allesverwoestende kracht vreet de eigen levensbalk op.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Phoenix Cyclops is vanaf 2 november beschikbaar via de Marvel Tōkon: Fighting Souls Year 1 Character & Stage Pass. Het tweede personage is inmiddels ook aangekondigd. Thor keert namelijk ook terug naar de game, maar niet helemaal zoals je zou verwachten.

Bron: PlayStation
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 355 reviews 2859 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel

Deze game kopen

Deze webshoplinks zijn affiliate links.

bol.com

Marvel Tokon: Fighting Souls - Windows Download

pc · Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar

€ 69,99 Naar bol.com
bol.com

MARVEL Tōkon: Fighting Souls - PS5

PS5 · Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar

€ 64,99 Naar bol.com
Coolblue NL

MARVEL Tokon: Fighting Souls PS5

PS5Pre-order

€ 65,00 Naar Coolblue NL
Packshot MARVEL Tōkon: Fighting Souls
MARVEL Tōkon: Fighting Souls

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Arc System Works

Uitgever

Sony Interactive Entertainment

Release

6 augustus 2026

Platforms

PC
PS5
Lees meer
Reacties
Er zijn nog geen reacties
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord