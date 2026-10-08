Phoenix Cyclops klaar voor actie in Marvel Tōkon: Fighting Souls

Net voor de release van The Legend of Zelda: Ocarina of Time krijgen we reden om even terug te keren naar Marvel Tōkon: Fighting Souls. Phoenix Cyclops staat namelijk te popelen om aan het roster toegevoegd te worden om zo de huidige line-up even flink te frituren.

Mocht je Cyclops altijd een lieverdje hebben gevonden, dan ga je met Phoenix Cyclops een verrassing tegemoet. Scott Summers accepteert in deze versie namelijk de kracht van The Phoenix, maar dat heeft helaas wel een prijs. Het vuur van gerechtigheid in Cyclops kan namelijk zomaar omslaan in corruptie. Die corruptie levert additionele kracht op, maar is onvoorspelbaar en volatiel. De keuze in Marvel Tōkon is dan ook of je wel in Dark Phoenix wil veranderen.

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Mocht je het kostuum van Phoenix Cyclops maar niks vinden, dan is er eventueel een oplossing. Er verschijnt namelijk ook een Classic-outfit voor het personage. Hierdoor rockt Cyclops gewoon zijn iconische blauwe pak.

Phoenix Cyclops verschijnt op 2 november 2026 als onderdeel van de Marvel Tōkon: Fighting Souls Year 1 DLC Character Pass. De game is nu beschikbaar voor PlayStation 5 en pc.