Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Phoenix Cyclops klaar voor actie in Marvel Tōkon: Fighting Souls

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Net voor de release van The Legend of Zelda: Ocarina of Time krijgen we reden om even terug te keren naar Marvel Tōkon: Fighting Souls. Phoenix Cyclops staat namelijk te popelen om aan het roster toegevoegd te worden om zo de huidige line-up even flink te frituren.

Mocht je Cyclops altijd een lieverdje hebben gevonden, dan ga je met Phoenix Cyclops een verrassing tegemoet. Scott Summers accepteert in deze versie namelijk de kracht van The Phoenix, maar dat heeft helaas wel een prijs. Het vuur van gerechtigheid in Cyclops kan namelijk zomaar omslaan in corruptie. Die corruptie levert additionele kracht op, maar is onvoorspelbaar en volatiel. De keuze in Marvel Tōkon is dan ook of je wel in Dark Phoenix wil veranderen.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Mocht je het kostuum van Phoenix Cyclops maar niks vinden, dan is er eventueel een oplossing. Er verschijnt namelijk ook een Classic-outfit voor het personage. Hierdoor rockt Cyclops gewoon zijn iconische blauwe pak.

Phoenix Cyclops verschijnt op 2 november 2026 als onderdeel van de Marvel Tōkon: Fighting Souls Year 1 DLC Character Pass. De game is nu beschikbaar voor PlayStation 5 en pc.

Bron: Arc System Works
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 353 reviews 2750 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel

Deze game kopen

Deze webshoplinks zijn affiliate links.

bol.com

Marvel Tokon: Fighting Souls - Windows Download

pc · Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar

€ 69,99 Naar bol.com
bol.com

MARVEL Tōkon: Fighting Souls - PS5

PS5 · Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar

€ 64,99 Naar bol.com
Coolblue NL

MARVEL Tokon: Fighting Souls PS5

PS5Pre-order

€ 65,00 Naar Coolblue NL
Packshot MARVEL Tōkon: Fighting Souls
MARVEL Tōkon: Fighting Souls

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Arc System Works

Uitgever

Sony Interactive Entertainment

Release

6 augustus 2026

Platforms

PC
PS5
Lees meer
Reacties
Er zijn nog geen reacties
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord