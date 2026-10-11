Jane Foster Thor onderdeel van MARVEL Tōkon: Fighting Souls Year 1-DLC

De Year 1-DLC van MARVEL Tōkon: Fighting Souls is verder uit de doeken gedaan. Ontmoet Jane Foster, die natuurlijk ook bekend staat als de superheldin Mighty Thor!

Na de onthulling van Cyclops in MARVEL Tōkon: Fighting Souls is het nu tijd voor de volgende vechtersbazen. Of vechtersbazinnen, uiteraard. Onder de muzikale begeleiding van componist Keiichi Okabe, bekend van de NieR-serie, wordt Jane Foster in de schijnwerpers gezet. Middels een korte introductietrailer met Loki wordt haar aanwezigheid bevestigd, al moeten we nog even wachten op de eerste gameplaytrailer. Daarentegen is wel de releasewindow bekend; in de winter van 2027 mag je Jane Foster verwachten. Ook worden tegelijkertijd de twee andere personages van de Year 1-DLC bekendgemaakt: Venom (lente 2027) en Jubilee (zomer 2027).

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MARVEL Tōkon: Fighting Souls is nu beschikbaar voor de pc en PlayStation 5.