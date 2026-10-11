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Jane Foster Thor onderdeel van MARVEL Tōkon: Fighting Souls Year 1-DLC

Door Bram Noteboom
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De Year 1-DLC van MARVEL Tōkon: Fighting Souls is verder uit de doeken gedaan. Ontmoet Jane Foster, die natuurlijk ook bekend staat als de superheldin Mighty Thor!

Na de onthulling van Cyclops in MARVEL Tōkon: Fighting Souls is het nu tijd voor de volgende vechtersbazen. Of vechtersbazinnen, uiteraard. Onder de muzikale begeleiding van componist Keiichi Okabe, bekend van de NieR-serie, wordt Jane Foster in de schijnwerpers gezet. Middels een korte introductietrailer met Loki wordt haar aanwezigheid bevestigd, al moeten we nog even wachten op de eerste gameplaytrailer. Daarentegen is wel de releasewindow bekend; in de winter van 2027 mag je Jane Foster verwachten. Ook worden tegelijkertijd de twee andere personages van de Year 1-DLC bekendgemaakt: Venom (lente 2027) en Jubilee (zomer 2027).

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MARVEL Tōkon: Fighting Souls is nu beschikbaar voor de pc en PlayStation 5.

Bron: Arc System Works
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 179 reviews 5656 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot MARVEL Tōkon: Fighting Souls
MARVEL Tōkon: Fighting Souls

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Arc System Works

Uitgever

Sony Interactive Entertainment

Release

6 augustus 2026

Platforms

PC
PS5
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