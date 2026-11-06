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Conqueror Uzil RAAM gratis voor alle Gears of War: E-Day-spelers

Door Bram Noteboom
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Om twintig jaar Gears of War te vieren wordt Conqueror Uzil RAAM vrijgegeven aan alle spelers in Gears of War: E-Day. Je hoeft hiervoor niet de portemonnee te trekken, maar een terugkeer naar de actiegame is logischerwijs vereist.

Het twintigjarige jubileum van Gears of War wordt gevierd in Gears of War: E-Day met een hoop content, zoals nieuwe gamemodi, merch en meer, maar morgen gaat het feest pas echt beginnen. Dan wordt de iconische schurk General RAAM aan de game toegevoegd als een speelbaar personage. Onder de naam 'Conqueror Uzil RAAM' mag je straks menig Gear-soldaat vermorzelen tijdens de vele potjes Versus. Deze Locust-leider kennen fans uiteraard van zijn indrukwekkende entree gedurende de eerste Gears of War-game, waar Marcus en Dom vele confrontaties met hem hebben uitgevochten, al kan niet iedereen dat verhaal navertellen. If you know, you know.

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Gears of War: E-Day is nu beschikbaar voor de pc en XBOX Series X|S.

Bron: The Coalition
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 181 reviews 5807 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Gears of War: E-Day

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

The Coalition

Uitgever

Xbox Game Studios

Release

6 oktober 2026

Platforms

PC
XBS
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