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Nice! De Gears of War: E-day OST wordt op knalrood vinyl geperst

Door Patrick Meurs
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Er is niets mooier dan een bloederige slachtpartij tegen de Locust afsluiten met heerlijk rustgevende deuntjes. Lekker eventjes relaxen in je recliner terwijl sedatieve klanken je trommelvliezen strelen. Bij Xbox snapt men dat maar al te goed. Vandaar dat men heeft besloten om de Original Soundtrack van Gears of War: E-Day op twee knalrode vinylplaten uit te brengen.

Jazeker, vinylplaten. Je weet wel. Die grote schijven die voor de cd en cassettebandjes populair waren (en zeg me alsjeblieft dat je weet wat dat zijn. #unc4life). Speciaal voor de echte audiofielen heeft men achttien van de door Adam Lastiwka gecomponeerde E-Day tracks gemasterd, op een vuurrode plaat geperst en voorzien van een stevige hoes waar wat artwork van Luke Preece op prijkt. Wat zou Marcus Fenix daarvan zeggen? “Nice!”

GearsofWar E Day vinyl set

Ben jij als echte Gears-fanatiekeling wel te porren voor dit mooi exclusief setje vinylen? Surf dan als de wiedeweerga naar de XBOX Game Studios Shop om daar je pre-order te plaatsen. Voor 45,95 euro kun je jouw exemplaar vast reserveren. En mocht je nog wat geld overhebben, dan kun je en passant ook naar de rest van de Gears of War: E-Day collectie kijken, waarin je onder andere caps en hoodies aantreft

Don’t mind if I do, XBOX

Bron: XBOX Game Studios Shop
Patrick Meurs
Patrick Meurs Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 179 reviews 851 artikelen geplaatst

Beeldspraak, woordspelingen en, in veel gevallen flauwe, grappen vormen voor Patrick de dagelijkse kost. Deze Brabantse flapuit neemt geen blad voor de mond, waardoor zijn mening altijd heerlijk recht voor z’n raap is. Ben je op zoek naar een creatieve en pakkende tekst, dan hoef je niet verder te kijken. Maar let wel op, want deze woordentovenaar zit niet altijd achter zijn computer om ziltige woorden van digitale inkt te voorzien. Veelal vind je hem namelijk terug in angstaanjagende horrorgames en eigenzinnige actietitels.

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Gears of War: E-Day

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

The Coalition

Uitgever

Xbox Game Studios

Release

6 oktober 2026

Platforms

PC
XBS
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Reacties
Avatar zeroday
zeroday
lvl3 XP Farmer
19 minuten geleden bewerkt

Even los dat ik niets heb met deze Gears of War release. Ben ook niet zo'n fan van Adam zijn stijl (de vele geluiden door zijn muziek (als het er is) heen (zowel bij travelers als GoW). Zijn Adagio voor GoW is wel erg mooi en meeslepend. Maar toch is dit wel een vette collectible! de kleur is heel gaaf (zou hem zo op willen vreten ;)

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