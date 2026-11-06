Nice! De Gears of War: E-day OST wordt op knalrood vinyl geperst

Er is niets mooier dan een bloederige slachtpartij tegen de Locust afsluiten met heerlijk rustgevende deuntjes. Lekker eventjes relaxen in je recliner terwijl sedatieve klanken je trommelvliezen strelen. Bij Xbox snapt men dat maar al te goed. Vandaar dat men heeft besloten om de Original Soundtrack van Gears of War: E-Day op twee knalrode vinylplaten uit te brengen.

Jazeker, vinylplaten. Je weet wel. Die grote schijven die voor de cd en cassettebandjes populair waren (en zeg me alsjeblieft dat je weet wat dat zijn. #unc4life). Speciaal voor de echte audiofielen heeft men achttien van de door Adam Lastiwka gecomponeerde E-Day tracks gemasterd, op een vuurrode plaat geperst en voorzien van een stevige hoes waar wat artwork van Luke Preece op prijkt. Wat zou Marcus Fenix daarvan zeggen? “Nice!”

Ben jij als echte Gears-fanatiekeling wel te porren voor dit mooi exclusief setje vinylen? Surf dan als de wiedeweerga naar de XBOX Game Studios Shop om daar je pre-order te plaatsen. Voor 45,95 euro kun je jouw exemplaar vast reserveren. En mocht je nog wat geld overhebben, dan kun je en passant ook naar de rest van de Gears of War: E-Day collectie kijken, waarin je onder andere caps en hoodies aantreft

Don’t mind if I do, XBOX