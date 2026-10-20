A Game About Digging a Hole Together komt in december 2026 uit
Zin om een gat te graven, maar dan...samen? Die wens gaat in vervulling dankzij A Game About Digging a Hole Together.
In de buitencategorie 'waarom bestaat dit' is hier het felbegeerde vervolg A Game About Digging a Hole Together. Het doel van deze titel? Vrij simpel: biedt dezelfde verslavende gameplay-loop van het origineel, maar dan met multiplayer-features. Tijdens de ID@Xbox Fall 2026 werd de releasedatum alvast vrijgegeven en goed nieuws. De multiplayergame komt dit jaar nog te verschijnen voor alle moderne platformen. Ook wordt A Game About Digging a Hole Together uitgegeven via Game Pass, zodat de instapdrempel om je vrienden in je gat te mieteren een stuk lager wordt.
A Game About Digging a Hole Together is beschikbaar vanaf 4 december 2026 voor de pc, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 en Xbox Series X|S.
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