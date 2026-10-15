ACT III: The Man van When Sirens Fall Silent onthuld tijdens Galaxies Showcase

De psychologische horrorgame When Sirens Fall Silent jaagt de Galaxies Showcase de stuipen op het lijf. ACT III: The Man is tijdens het evenement uit de doeken gedaan.

Jawel, we zijn alweer aangekomen bij de onthulling van het derde hoofdstuk van When Sirens Fall Silent. De doodenge thriller van uitgever Wired Productions en ontwikkelaar LKA neemt de nodige tijd in beslag. Langzaam maar zeker komen we achter de sinistere bedoelingen van deze titel, waarbij ditmaal de focus komt te liggen op 'The Man'. Ook is er goed nieuws voor de console-spelers onder ons, want er is een PS5- en XBOX-versie van When Sirens Fall Silent bevestigd.

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When Sirens Fall Silent is in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.