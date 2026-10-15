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Galaxies Showcase oktober 2026

ACT III: The Man van When Sirens Fall Silent onthuld tijdens Galaxies Showcase

Door Bram Noteboom
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De psychologische horrorgame When Sirens Fall Silent jaagt de Galaxies Showcase de stuipen op het lijf. ACT III: The Man is tijdens het evenement uit de doeken gedaan.

Jawel, we zijn alweer aangekomen bij de onthulling van het derde hoofdstuk van When Sirens Fall Silent. De doodenge thriller van uitgever Wired Productions en ontwikkelaar LKA neemt de nodige tijd in beslag. Langzaam maar zeker komen we achter de sinistere bedoelingen van deze titel, waarbij ditmaal de focus komt te liggen op 'The Man'. Ook is er goed nieuws voor de console-spelers onder ons, want er is een PS5- en XBOX-versie van When Sirens Fall Silent bevestigd.

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When Sirens Fall Silent is in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Galaxies Showcase
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5695 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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When Sirens Fall Silent

Ontwikkelaar

LKA

Uitgever

Wired Productions

Release

-

Platforms

PC
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