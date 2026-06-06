LKA verbreekt de stilte rondom When Sirens Fall Silent

Tijdens het Day Of The Devs event heeft ontwikkelaar LKA een update gegeven over diens nieuwste project, When Sirens Go Silent. In een korte developer diary zet LKA oprichter Luca Dalco uiteen wat we van zijn huidige creatie mogen verwachten. Spoiler alert: het wordt geen cozy feel good game.

Maar goed, we hadden ook niet anders verwacht van een studio die zich naar eigen zeggen specialiseert in verhaal gedreven psychologische thrillers als Martha is Dead en The Town of Light. Ook When Sirens Go Silent duikt weer volle bak in volwassen topics als mensenhandel en seriemoord, waarvoor het deze keer afreist naar Italië in de jaren '90. Daar lopen we mee met protagoniste Mila, een rookie politieagente die zich volop in een lopende reeks moorden stort. Wat ik al zei, verre van cozy, maar wel voer voor een huiveringwekkende first-person thriller.

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Wanneer When Sirens Fall Silent volledige inzage in haar dossiers gaat geven wordt vooralsnog door LKA als 'vertrouwelijk' gelabeld, oftewel, een releasedatum is er nog niet. Wat je in de tussentijd wel kan doen is de game wishlisten op Steam.