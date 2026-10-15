Altered Alma komt ook naar PlayStation

De cyberpunkgame Altered Alma komt naar PlayStation 4 en PlayStation 5. Uitgever Critical Reflex heeft de komst van de Metroidvania aangekondigd tijdens de Galaxies Showcase.

In Altered Alma speel je als Jack, die zich een weg baant door Neo Barcelona. Deze futuristische stad is gebaseerd op het echte Barcelona, met bekende plekken zoals de Sagrada Família en Park Güell. Verwacht alleen niet dat alles er nog hetzelfde uitziet. De stad wordt geteisterd door bendes, cybernetische vijanden en gevaarlijke bazen. Je verkent de verschillende wijken, ontdekt nieuwe routes en verzamelt upgrades om sterker te worden. Met nieuwe vaardigheden en een snelle vechtstijl kun je jouw aanpak aanpassen aan de vijanden die je tegenkomt. De game gebruikt pixelart om de cyberpunkstad vorm te geven. Naast het vechten speelt ook het leven buiten de gevechten een rol. Jack heeft een eigen ruimteschip, The Esperanza, dat dienstdoet als uitvalsbasis. Je kunt het schip aanpassen en verbeteren, waarbij je keuzes invloed hebben op Jacks vaardigheden en speelstijl. Ook ontmoet je oude bekenden en nieuwe personages die je aan je team kunt toevoegen. Door tijd met hen door te brengen, bouw je relaties op en is zelfs een romance mogelijk.

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Naast PlayStation 4 en PlayStation 5 verschijnt de game ook voor pc, Mac, Linux, Nintendo Switch en Xbox. De release staat gepland voor 2027, maar een exacte releasedatum is nog niet bekend.