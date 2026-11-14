Blade Runner 2099-producers bevestigen ambitie voor triple-A game
Als het aan Blade Runner 2099-producers Andrew Kosove en Broderick Johnson ligt, wordt de IP snel gebruikt voor een triple-A game. Dit laten ze weten in gesprek met het nieuwsplatform IGN.
Andrew Kosove en Broderick Johnson, uitvoerende producenten van Blade Runner 2099 en co-CEO's van Alcon Entertainment, de eigenaar van de Blade Runner-franchise, hebben in een interview met IGN bevestigd dat er gesprekken gaande zijn om de IP op grootse wijze naar de pc en consoles te brengen. De ambitie is er om een triple-A game te maken op basis van de duistere cyberpunk-wereld van Blade Runner. Kosove benadrukt het belang dat spelers de interactie op kunnen zoeken met het geliefde universum en er wordt met een schuin oog gekeken naar het daverende succes van Cyberpunk 2077. Afijn, belangrijk om dus wel te onthouden dat er vooral gekeken wordt naar mogelijkheden, maar dat er nog niks concreet is opgebouwd. Voor nieuwe Blade Runner-content moet je wachten tot 26 november 2026, want dan verschijnt de Blade Runner 2099 tv-serie via Amazon Prime Video.
Zou jij graag een triple-A Blade Runner-game spelen? Laat het gerust weten.
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