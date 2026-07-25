Blade Runner 2099 verschijnt in november op Prime Video
Step aside, Ryan Gosling en Harrison Ford, er is een nieuwe Blade Runner in town. Wederom springen we vooruit in de tijd voor een gloednieuw avontuur met Blade Runner 2099. De grimmige nieuwe serie, die zich afspeelt in een dystopische toekomst, verschijnt op 25 november op Amazon Prime Video.
Blade Runner 2099 laat het witte doek achter zich en springt vijftig jaar vooruit in de tijd. Hoewel er aardig wat jaren verstreken zijn, zijn de Replicants nog altijd actief en is de toekomst nog steeds behoorlijk naadje. De Prime Video-serie telt in totaal zes afleveringen en introduceert logischerwijs ook een nieuwe cast. Zo zien we Hunter Schafer (Euphoria, Mother Mary) als nieuwe Blade Runner. Zij wordt bijgestaan door Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once, Wicked, Guardians of the Galaxy Vol. 2).
Blade Runner 2099 verschijnt als zesdelige serie exclusief op Amazon Prime Video. Een releaseschema is vooralsnog onbekend.
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