Croc 2 Kingdom of the Gobbos is nu speelbaar

Croc 2 Kingdom of the Gobbos is vanaf nu verkrijgbaar! De remaster van de 3D-platformgame uit 1999 brengt de avonturen van de groene krokodil terug met verbeterde graphics en moderne besturing.

In Croc 2 Kingdom of the Gobbos gaat Croc op zoek naar zijn vermiste ouders. Zijn zoektocht brengt hem naar het vasteland, waar hij het opneemt tegen Baron Dante en diens handlangers, de Dantinis. Onderweg bezoekt Croc verschillende dorpen en moet hij gevangen Gobbos redden. De game telt meer dan veertig levels met ruimte om op ontdekking te gaan. Natuurlijk keert Crocs vertrouwde staartaanval terug, maar hij heeft ook nieuwe trucs geleerd. Zo kan hij nu een driedubbele sprong maken om hoger te komen. Daarnaast bestuurt hij onder meer mijnkarretjes, auto's en speedboten. Ook zweeft hij met een deltavlieger en vliegt hij in een houten vliegtuig. De remaster behoudt de klassieke platformactie, maar past de besturing aan voor moderne systemen.

Naast de game zelf bevat de remaster de Croc2pedia. Dit digitale museum geeft een kijkje achter de schermen van de ontwikkeling. Je vindt er materiaal dat niet eerder is uitgebracht, waaronder geschrapte onderdelen van de game. Ook bevat het museum de Croc2mentary, een documentaire van negentig minuten. Daarin vertellen leden van het oorspronkelijke team en de makers van de remaster over de ontwikkeling van Croc 2, van de eerste ideeën tot het eindproduct. De remaster is onderdeel van Croctober, een maand waarin ontwikkelaar Argonaut Games nieuws en verrassingen rond de reeks deelt.

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Croc 2 Kingdom of the Gobbos is nu digitaal verkrijgbaar voor Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series en pc via Steam en GOG. Een versie voor Nintendo Switch 2 staat gepland voor eind 2026. Fysieke edities voor PlayStation 5 en Nintendo Switch 2 volgen begin 2027.