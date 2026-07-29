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Je favoriete reptiel-mascotte keert terug in Croc 2 Kingdom of the Gobbos

Door Bram Noteboom
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De remaster van Croc 2, die de originele titel Croc 2 Kingdom of the Gobbos herstelt, is officieel uit de doeken gedaan door Argonaut Games. De aankondiging werd gedaan met een fonkelnieuwe trailer.

Na de release van Croc Legend of the Gobbos in oktober 2025 pakt Argonaut Games door met een remaster van het tweede deel in de geliefde gamereeks. Croc 2 Kingdom of the Gobbos brengt de cultklassieker naar moderne platformen en voegt hedendaagse features toe, zoals verbeterde visuals en quality-of-life updates. Daarnaast worden de veertig levels vol 3D-platformactie niet alleen opgepoetst; er worden ook nieuwe movement-mechanics toegevoegd, zoals driedubbele sprongen, voertuigen en gameplay in het luchtruim. Daarnaast laat Argonaut Games weten dat er een digitale museum beschikbaar wordt gemaakt, genaamd de 'Croc2pedia'. Hierin vinden fans nog nooit eerder vertoonde ontwikkelingsmaterialen, cut content en interviews met de devs.

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Croc 2 Kingdom of the Gobbos is beschikbaar eind 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch.

Bron: Argonaut Games
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 171 reviews 5245 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Reacties
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl13 Meta Builder
53 minuten geleden

Tof! Deze games verdienen ook liefde want dit is wat gamen ooit was en ik mag dat graag.

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