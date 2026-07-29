De remaster van Croc 2, die de originele titel Croc 2 Kingdom of the Gobbos herstelt, is officieel uit de doeken gedaan door Argonaut Games. De aankondiging werd gedaan met een fonkelnieuwe trailer.

Na de release van Croc Legend of the Gobbos in oktober 2025 pakt Argonaut Games door met een remaster van het tweede deel in de geliefde gamereeks. Croc 2 Kingdom of the Gobbos brengt de cultklassieker naar moderne platformen en voegt hedendaagse features toe, zoals verbeterde visuals en quality-of-life updates. Daarnaast worden de veertig levels vol 3D-platformactie niet alleen opgepoetst; er worden ook nieuwe movement-mechanics toegevoegd, zoals driedubbele sprongen, voertuigen en gameplay in het luchtruim. Daarnaast laat Argonaut Games weten dat er een digitale museum beschikbaar wordt gemaakt, genaamd de 'Croc2pedia'. Hierin vinden fans nog nooit eerder vertoonde ontwikkelingsmaterialen, cut content en interviews met de devs.

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Croc 2 Kingdom of the Gobbos is beschikbaar eind 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch.