Dumpster Gang, de chaotische actie-sim waarin je zoveel mogelijk troep naar binnen dient te werken, heeft een releasedatum én een aanstaande demo ter beschikking. Mocht je houden van 'casual friendslop' games, dan kan Dumpster Gang zomaar uitgroeien tot een nieuwe favoriete binnen de vriendengroep.

Update 28-10-2026: Tijdens de Nintendo Indie World Showcase is de releasewindow voor de console-versie van Dumpster Gang bekendgemaakt. In maart 2027 wordt de partygame uitgegeven op de PlayStation 5, Nintendo Switch 2, XBOX Series X|S en via XBOX Game Pass.

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Origineel bericht: Want zeg nou zelf: is er iets leukers dan door afval heen graaien, inbreken bij buitenwijkwoningen en ongezond voedsel opvreten? Het wordt niet snel mooier dan dat. Tenzij je gevangen wordt genomen door de ongediertebestrijder (offensieve naam, btw) en je in een kooi wordt gezet. Gelukkig kun je wel terugvechten als deze gast even niet oplet en je bent ook handig genoeg om je vriendjes uit de kooien te loodsen, mochten ze per ongeluk in de val worden gelokt. Klinkt dit nou als een leuk avontuur, waarvan je eigenlijk al eventjes wilt proeven? Dan kan je nu via Steam de demo alvast uitproberen.

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Dumpster Gang is beschikbaar vanaf 3 december 2026 voor de pc via Steam, XBOX on PC en PC Game Pass.