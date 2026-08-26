Pure chaos met wasberen in Dumpster Gang
Wasberen (ook wel gekend als 'trash panda's') hebben zo wel een beetje een reputatie. Ze zien er heel schattig uit, maar tegelijk zijn het échte kwajongens. Dat is exact het uitgangspunt van de nieuwe game Dumpster Gang!
Een team van wasberen vs. De wereld
Dumpster Gang is een coöperatieve sandbox game waarin maximum vier spelers tegelijk als wasberen spelen. Samen moet je allerlei doelstellingen zien te voltooien, waarbij het eigenlijk telkens neerkomt op 'veroorzaak zoveel mogelijk chaos'! Let wel op dat de bewakers je niet te pakken krijgen...
Dumpster Gang verschijnt in december van 2026 voor XBOX (ook bij Game Pass vanaf dag 1) en pc.
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
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