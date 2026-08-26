Pure chaos met wasberen in Dumpster Gang

Wasberen (ook wel gekend als 'trash panda's') hebben zo wel een beetje een reputatie. Ze zien er heel schattig uit, maar tegelijk zijn het échte kwajongens. Dat is exact het uitgangspunt van de nieuwe game Dumpster Gang!

Een team van wasberen vs. De wereld

Dumpster Gang is een coöperatieve sandbox game waarin maximum vier spelers tegelijk als wasberen spelen. Samen moet je allerlei doelstellingen zien te voltooien, waarbij het eigenlijk telkens neerkomt op 'veroorzaak zoveel mogelijk chaos'! Let wel op dat de bewakers je niet te pakken krijgen...

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Dumpster Gang verschijnt in december van 2026 voor XBOX (ook bij Game Pass vanaf dag 1) en pc.