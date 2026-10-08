Demo ROCKBEASTS nu beschikbaar; releasewindow bekend

Er is een gratis demo beschikbaar voor de rock-'n-rollmanagement-RPG ROCKBEASTS. Ook zien we in een nieuwe trailer welke stemacteurs belangrijke personages vertolken en wanneer de game ongeveer verschijnt.

De aankondiging van ROCKBEASTS in 2025 ging gepaard met een releasedatum voor datzelfde jaar. Een release bleef echter uit. Inmiddels is het dus wel duidelijk dat je carrièreswitch naar rockbandmanager is uitgesteld.

Gelukkig liet ontwikkelaar Lichthund ons tijdens The Triple-i Initiative weten wanneer je de nieuwe functie mag bekleden. Dat kan officieel vanaf januari 2027. Je proeftijd begint echter al vandaag. In de gratis demo voor de game kun je namelijk nu al je best doen om de grungeband uit de garage en op het podium te krijgen.

Je maakt in die demo ook al kennis met de getalenteerde cast van de game. Zo zijn onder andere de volgende stemacteurs te horen:

Matthew Mercer (Ganondorf in Zelda en Cole Cassidy in Overwatch) als Michael

Sam Riegel (Teddie in Persona 4 en Phoenix Wright in Ace Attorney) als Carlton Kowalsky

Natuurlijk kun je ook gewoon de trailer hieronder bekijken om de twee stemacteurs aan het werk te horen.

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ROCKBEASTS verschijnt in januari 2027 op PlayStation 5, XBOX Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 en pc. Een gratis demo is nu beschikbaar.