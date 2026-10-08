Demo van retro FPS DERELIKT is vanaf nu te spelen

Zojuist is tijdens de Convergence Games Showcase een nieuwe trailer van de retro geïnspireerde first person shooter DERELIKT getoond. Met deze trailer werd ook direct aangekondigd dat de demo vanaf nu speelbaar.

DERELIKT is een duistere retro first person-shooter die wordt ontwikkeld door de Poolse ontwikkelaar Visuqyg en wordt uitgegeven door Hyperstrange. Deze shooter probeert claustrofobische gevoelens in je naar boven te halen. De game haalt de inspiratie uit games als System Shock 2, Alien Resurrection en Doom 3. Verwacht niet dat je je met het kleinste gemak door de game kunt knallen, want het is zo ontworpen dat je vrijwel altijd under-equipped bent en dat ammunitie, health en plek in je inventory schaars zijn.

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Later dit jaar verschijnt DERELIKT voor pc via Steam.