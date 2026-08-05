Waan jezelf weer in het PS1 horror tijdperk met DERELIKT

Wie helemaal warm van binnen wordt bij het horen van de woorden ‘survival horror’ en ‘PS1’ heeft weer iets moois om naar uit te kijken. De Poolse ontwikkelaar HYPERSTRANGE is namelijk druk bezig met de first-person shooter DERELIKT, wat volgens eigen zeggen een pure hommage is aan toonaangevende shooters uit het gulden PS1 tijdperk.

Want zeg zelf, games als Alien Resurrection, System Shock 2 en Doom 3 hebben hun stempel wel weten te drukken bij de gamende boomers onder ons. Helemaal aan je lot overgelaten en zwaar onvoorbereid ongekende horror trotseren, we deden het destijds met liefde en plezier. Maar als het aan HYPERSTRANGE ligt doen we het later dit jaar wederom in DERELIKT.

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DERELIKT kenmerkt zich vooral door diens oldschool grafische insteek, een nagelbijter van een verhaal en algemeen gevoel van hulpeloosheid. Van 8K raytraced graphics is namelijk geen sprake en in plaats daarvan gooit DERELIKT ons terug naar de tijd van anderhalve polygoon per item. Wat het in polygonen mist, maakt het naar verluidt dubbel en dwars goed met gameplay. DERELIKT combineert oldschool gameplay namelijk met moderne controls en andere quality of life verbeteringen, zodat het toch nog iets of wat modern aanvoelt.

Maar wat potentiële spelers nog het meeste over de streep zou moeten trekken, is het plot. Zich begevend in de Von Neumann Outpost op een asteroïde in Saturnus’ orbit wordt de speler ondergedompeld in een zo goed als verlaten faciliteit waar alles van ellende uit elkaar valt, met de brandende vraag: “En nu?” Het feit dat de resterende NPCs allemaal een eigen agenda erop na lijken te houden en vooral elkaar ervan betichten dat ze niet te vertrouwen zijn, maakt elke keuze mogelijk een discutabele.

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