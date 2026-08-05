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Waan jezelf weer in het PS1 horror tijdperk met DERELIKT

Door Patrick Meurs
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Wie helemaal warm van binnen wordt bij het horen van de woorden ‘survival horror’ en ‘PS1’ heeft weer iets moois om naar uit te kijken. De Poolse ontwikkelaar HYPERSTRANGE is namelijk druk bezig met de first-person shooter DERELIKT, wat volgens eigen zeggen een pure hommage is aan toonaangevende shooters uit het gulden PS1 tijdperk.

Want zeg zelf, games als Alien Resurrection, System Shock 2 en Doom 3 hebben hun stempel wel weten te drukken bij de gamende boomers onder ons. Helemaal aan je lot overgelaten en zwaar onvoorbereid ongekende horror trotseren, we deden het destijds met liefde en plezier. Maar als het aan HYPERSTRANGE ligt doen we het later dit jaar wederom in DERELIKT.

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DERELIKT kenmerkt zich vooral door diens oldschool grafische insteek, een nagelbijter van een verhaal en algemeen gevoel van hulpeloosheid. Van 8K raytraced graphics is namelijk geen sprake en in plaats daarvan gooit DERELIKT ons terug naar de tijd van anderhalve polygoon per item. Wat het in polygonen mist, maakt het naar verluidt dubbel en dwars goed met gameplay. DERELIKT combineert oldschool gameplay namelijk met moderne controls en andere quality of life verbeteringen, zodat het toch nog iets of wat modern aanvoelt.

Maar wat potentiële spelers nog het meeste over de streep zou moeten trekken, is het plot. Zich begevend in de Von Neumann Outpost op een asteroïde in Saturnus’ orbit wordt de speler ondergedompeld in een zo goed als verlaten faciliteit waar alles van ellende uit elkaar valt, met de brandende vraag: “En nu?” Het feit dat de resterende NPCs allemaal een eigen agenda erop na lijken te houden en vooral elkaar ervan betichten dat ze niet te vertrouwen zijn, maakt elke keuze mogelijk een discutabele.

Klinkt dit interessant? Zet DERELIKT dan vast op je Steam wishlist voor de laatste updates.

Bron: Hyperstrange
Patrick Meurs
Patrick Meurs Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 170 reviews 789 artikelen geplaatst

Beeldspraak, woordspelingen en, in veel gevallen flauwe, grappen vormen voor Patrick de dagelijkse kost. Deze Brabantse flapuit neemt geen blad voor de mond, waardoor zijn mening altijd heerlijk recht voor z’n raap is. Ben je op zoek naar een creatieve en pakkende tekst, dan hoef je niet verder te kijken. Maar let wel op, want deze woordentovenaar zit niet altijd achter zijn computer om ziltige woorden van digitale inkt te voorzien. Veelal vind je hem namelijk terug in angstaanjagende horrorgames en eigenzinnige actietitels.

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Packshot DERELIKT
DERELIKT

Ontwikkelaar

Visuwyg

Uitgever

Hyperstrange

Release

2026

Platforms

PC
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Reacties
Avatar TheRock
TheRock
lvl17 Final Form
1 week geleden om 15:26

The Rock wil allesbehalve in PS1 sferen komen meer, dat kunnen de gespierde ogen van The Great One niet meer aan.

0
Avatar Watashi-wa-Maurice-desu
Watashi-wa-Maurice-desu
lvl13 Meta Builder
1 week geleden om 21:57

Lekker retro sfeertje. Ik hou wel van deze tijd wat betreft de FPS.
Moderne games doen me minder maar retro sfeertje N64 en PSX tijd kun je me mogelijk nog best blij maken.

1
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