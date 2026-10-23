Deze 'Game Boy Classics' komen eraan, inclusief Mole Mania

Drie nieuwe 'Game Boy Classics' worden toegevoegd aan het Game Boy – Nintendo Classics-programma. Klaar voor een diepe duik in het verleden voor een flinke snuif nostalgie? Dan ben je aan het juiste adres.

Het is altijd weer een mooi moment voor de spelers die opgegroeid zijn met de Game Boy. Via het Nintendo Classics-programma, waarvoor je een Nintendo Switch Online-abonnement nodig hebt, worden er drie klassiekers toegevoegd, inclusief een titel waar Miyamoto zelf aan gewerkt heeft. Of je nou trek hebt in top-down avonturengames of je het liefst los gaat op de pinbalmachine; er is voor ieder wat old-school wils. Het gaat om de volgende games:

Avenging Spirit

Mole Mania

Revenge of the ‘Gator

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De titels hebben nog geen releasedatum, maar laten niet lang op zich wachten. Verwacht ze dus tussen nu en de komende uren in je digitale bibliotheek. Zijn het games waar jij wel interesse in hebt? Laat het ons gerust weten.