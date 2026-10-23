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Deze 'Game Boy Classics' komen eraan, inclusief Mole Mania

Door Bram Noteboom
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Drie nieuwe 'Game Boy Classics' worden toegevoegd aan het Game Boy – Nintendo Classics-programma. Klaar voor een diepe duik in het verleden voor een flinke snuif nostalgie? Dan ben je aan het juiste adres.

Het is altijd weer een mooi moment voor de spelers die opgegroeid zijn met de Game Boy. Via het Nintendo Classics-programma, waarvoor je een Nintendo Switch Online-abonnement nodig hebt, worden er drie klassiekers toegevoegd, inclusief een titel waar Miyamoto zelf aan gewerkt heeft. Of je nou trek hebt in top-down avonturengames of je het liefst los gaat op de pinbalmachine; er is voor ieder wat old-school wils. Het gaat om de volgende games:

  • Avenging Spirit
  • Mole Mania
  • Revenge of the ‘Gator
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De titels hebben nog geen releasedatum, maar laten niet lang op zich wachten. Verwacht ze dus tussen nu en de komende uren in je digitale bibliotheek. Zijn het games waar jij wel interesse in hebt? Laat het ons gerust weten.

Bron: Nintendo
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5735 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Reacties
Avatar Roosterbosch
Roosterbosch
lvl4 Reply Goblin
48 minuten geleden

Eindelijk Mole Mania.
Heerlijk puzzelspelletje.
Ontiegelijk veel gespeeld vroeger.
En van de hand van grootmeester Miyamoto San.

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