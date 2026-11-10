Dragon Quest RPG: The Cursed Tree and the Chosen Isle is een mobiele Dragon Quest-ervaring
Eerder dit jaar maakte Dragon Quest VII een terugkeer en in december mogen we nog Dragon Quest Monsters: The Withered World verwachten... maar daar houdt het nieuws rond deze legendarische franchise niet op!
Square Enix heeft een gloednieuwe Dragon Quest-game aangekondigd die in 2027 zal verschijnen: maak kennis met Dragon Quest RPG: The Cursed Tree and the Chosen Isle! Het gaat hier om een 'klassiek Dragon Quest-avontuur' dat is gemaakt voor mobiele devices. Alle typische ingrediënten van de franchise vind je hier terug: turn-based combat, open velden om te verkennen, gevaarlijke dungeons met schatten, een schattig avontuur waarbij je de wereld moet redden... De eerste trailer staat hieronder klaar om bewonderd te worden.
Dragon Quest RPG: The Cursed Tree and the Chosen Isle zal verschijnen in 2027 voor iOS en Android. Een closed beta volgt echter nog dit jaar (van 8 tot 15 december): als je hieraan wilt deelnemen kan je je nu registreren via de bronlink.
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
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