Dragon Quest RPG: The Cursed Tree and the Chosen Isle is een mobiele Dragon Quest-ervaring

Eerder dit jaar maakte Dragon Quest VII een terugkeer en in december mogen we nog Dragon Quest Monsters: The Withered World verwachten... maar daar houdt het nieuws rond deze legendarische franchise niet op!

Square Enix heeft een gloednieuwe Dragon Quest-game aangekondigd die in 2027 zal verschijnen: maak kennis met Dragon Quest RPG: The Cursed Tree and the Chosen Isle! Het gaat hier om een 'klassiek Dragon Quest-avontuur' dat is gemaakt voor mobiele devices. Alle typische ingrediënten van de franchise vind je hier terug: turn-based combat, open velden om te verkennen, gevaarlijke dungeons met schatten, een schattig avontuur waarbij je de wereld moet redden... De eerste trailer staat hieronder klaar om bewonderd te worden.

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Dragon Quest RPG: The Cursed Tree and the Chosen Isle zal verschijnen in 2027 voor iOS en Android. Een closed beta volgt echter nog dit jaar (van 8 tot 15 december): als je hieraan wilt deelnemen kan je je nu registreren via de bronlink.