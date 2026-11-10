Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Dragon Quest RPG: The Cursed Tree and the Chosen Isle is een mobiele Dragon Quest-ervaring

Door Simon Verbeke
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Eerder dit jaar maakte Dragon Quest VII een terugkeer en in december mogen we nog Dragon Quest Monsters: The Withered World verwachten... maar daar houdt het nieuws rond deze legendarische franchise niet op!

Square Enix heeft een gloednieuwe Dragon Quest-game aangekondigd die in 2027 zal verschijnen: maak kennis met Dragon Quest RPG: The Cursed Tree and the Chosen Isle! Het gaat hier om een 'klassiek Dragon Quest-avontuur' dat is gemaakt voor mobiele devices. Alle typische ingrediënten van de franchise vind je hier terug: turn-based combat, open velden om te verkennen, gevaarlijke dungeons met schatten, een schattig avontuur waarbij je de wereld moet redden... De eerste trailer staat hieronder klaar om bewonderd te worden.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Dragon Quest RPG: The Cursed Tree and the Chosen Isle zal verschijnen in 2027 voor iOS en Android. Een closed beta volgt echter nog dit jaar (van 8 tot 15 december): als je hieraan wilt deelnemen kan je je nu registreren via de bronlink.

Bron: Square Enix
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 24 reviews 409 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Dragon Quest RPG: The Cursed Tree and the Chosen Isle
Dragon Quest RPG: The Cursed Tree and the Chosen Isle

Ontwikkelaar

-

Uitgever

Square Enix

Release

2027

Platforms

Mob
Lees meer
Reacties
Avatar SonnyS
SonnyS
lvl11 Commander
2 uur geleden bewerkt

Ik ben altijd een beetje bang voor veel microtransacties en ads bij dit soort mobiele games...

0
Avatar Coola
Coola
lvl17 Final Form
2 uur geleden

Ziet er wel leuk uit. Hopelijk zijn net zoals bij Dragon Quest VII Reimagined de monsters zichtbaar in de wereld.

1
Avatar MooiMan
MooiMan
lvl16 Legend in the Making
2 uur geleden

1 hele belangrijke vraag: Random encounters?

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord