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FragPunk stuurt spelers op gevaarlijke bezorgklussen in Farlands

Door Jolien Mauritsz
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FragPunk krijgt binnenkort een nieuwe multiplayer-modus genaamd Farlands. Vanaf 5 november kunnen spelers in Early Access aan de slag met een avontuurlijke spelmodus waarin gevaarlijke leveringen, samenwerken en overleven centraal staan.

In Farlands draait het niet alleen om het uitschakelen van tegenstanders, maar vooral om het veilig afleveren van kostbare vracht. Spelers nemen verschillende bezorgopdrachten aan en trekken vervolgens door een dynamische omgeving waarin gevaar voortdurend op de loer ligt. Een pakketje bezorgen klinkt misschien simpel, maar in FragPunk komt daar blijkbaar net wat meer bij kijken dan even aanbellen.

Tijdens deze expedities kunnen spelers grondstoffen verzamelen, tegen rivalen vechten of tijdelijk samenwerken met andere spelers. Het is daarbij belangrijk om goed na te denken over welke risico's je neemt. Met de verzamelde materialen kun je vervolgens je uitrusting, voertuigen en basis verbeteren, zodat je beter voorbereid bent op toekomstige leveringen. Ook teamwork speelt een belangrijke rol. Spelers kunnen met hun eigen crew op pad gaan om opdrachten tot een goed einde te brengen. De nieuwe modus lijkt daarmee een flinke afwisseling te bieden ten opzichte van de snelle, competitieve schietactie waar FragPunk voornamelijk om bekendstaat.

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FragPunk: Farlands verschijnt op 5 november in Early Access als nieuwe modus binnen FragPunk. Lees hier Rudy's FragPunk review.

Bron: FragPunk
Jolien Mauritsz
Jolien Mauritsz Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 100 reviews 1506 artikelen geplaatst

Jolien mag er dan poeslief uitzien, maar onder dat schattige laagje schuilt een echte contenttijger. De berichten vliegen je om de oren en dankzij haar tomeloze werklust ben jij in no-time weer een stukje wijzer. Wanneer Jolien eindelijk een moment voor zichzelf vindt, brengt ze dat het liefst door met franchises uit het Nintendo-kamp, zoals The Legend of Zelda. Al is er één subgenre dat haar volledig in zijn greep houdt: (farming) sims.

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Packshot FragPunk
FragPunk

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Bad Guitar Studio

Uitgever

Bad Guitar Studio

Release

6 maart 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
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