Gerucht: Marvel 1943 Rise Of Hydra bevat minimaal interactieve gameplay

De geruchten over Marvel 1943 Rise Of Hydra razen over het internet. De game is niet geannuleerd, maar verkeert in zwaar weer en meerdere details over de titel worden aan het licht gebracht.

De impact van de Warner Bros.-overname door Paramount is in vele opzichten voelbaar en niet alleen voor de ontwikkelaars wiens baan op het spel wordt gezet. Ook bij Skydance New Media, de ontwikkelaar van Marvel 1943 Rise Of Hydra, loopt het alles behalve soepel. In een nieuwe publicatie door Kotaku laat men weten dat via de Slack-omgeving is aangegeven dat de actie-avonturengame niet is geannuleerd, maar dat het positieve sentiment binnen het team ver te zoeken is. Er wordt geclaimd dat Marvel 1943 Rise Of Hydra behoorlijk achterloopt op het gebied van interactieve gameplay, waarbij de meesten segmenten zelfs speelbaar zouden moeten zijn met één knop van de controller. Verder kampt Skydance New Media met budgetproblemen en heeft daardoor flink compromissen moeten sluiten. Dit heeft invloed gehad op de uitgevoerde visie en de speelduur van de game.

Marvel 1943 Rise Of Hydra is vooralsnog in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 5 en XBOX Series X|S.