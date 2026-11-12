Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Gerucht: Marvel 1943 Rise Of Hydra bevat minimaal interactieve gameplay

Door Bram Noteboom
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

De geruchten over Marvel 1943 Rise Of Hydra razen over het internet. De game is niet geannuleerd, maar verkeert in zwaar weer en meerdere details over de titel worden aan het licht gebracht.

De impact van de Warner Bros.-overname door Paramount is in vele opzichten voelbaar en niet alleen voor de ontwikkelaars wiens baan op het spel wordt gezet. Ook bij Skydance New Media, de ontwikkelaar van Marvel 1943 Rise Of Hydra, loopt het alles behalve soepel. In een nieuwe publicatie door Kotaku laat men weten dat via de Slack-omgeving is aangegeven dat de actie-avonturengame niet is geannuleerd, maar dat het positieve sentiment binnen het team ver te zoeken is. Er wordt geclaimd dat Marvel 1943 Rise Of Hydra behoorlijk achterloopt op het gebied van interactieve gameplay, waarbij de meesten segmenten zelfs speelbaar zouden moeten zijn met één knop van de controller. Verder kampt Skydance New Media met budgetproblemen en heeft daardoor flink compromissen moeten sluiten. Dit heeft invloed gehad op de uitgevoerde visie en de speelduur van de game.

Marvel 1943 Rise Of Hydra game nieuws 2026

Marvel 1943 Rise Of Hydra is vooralsnog in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 5 en XBOX Series X|S.

Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 181 reviews 5830 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Marvel 1943: Rise of Hydra
Marvel 1943: Rise of Hydra

Ontwikkelaar

Skydance New Media

Uitgever

Marvel Games

Release

-

Platforms

PC
PS5
XBS
Lees meer
Reacties
Avatar DukeClap
DukeClap
lvl10 Deel van het meubilair
6 minuten geleden

What's next:

Een game met alleen QTE's?

0
Avatar TheRock
TheRock
lvl20 Gameliner Grandmaster
16 minuten geleden

De industrie is ziek. Grote licenties kosten veel geld, dus moet het voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk zijn, en dus krijg je middelmatige crap.

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord