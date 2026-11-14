Gerucht: Ubisoft werkt aan nieuwe Rainbow Six: Vegas-game

Journalist Tom Henderson van Insider Gaming komt met een scoop. Ubisoft werkt naar verluidt aan een nieuwe Rainbow Six: Vegas-game. Dit laat het nieuwsplatform weten via een exclusieve publicatie.

Onder de codenaam 'Spades' zou Ubisoft groen licht hebben gegeven voor een nieuw deel in de Rainbow Six: Vegas-serie. Het zou gaan om één titel binnen drie projecten waar momenteel aan gewerkt wordt door het desbetreffende Ubisoft Creative House 'Vantage Studios'. Deze ontwikkelaar is verantwoordelijk voor de grootste Ubisoft-IP's, dus ook de Tom Clancy-games. Henderson gelooft verder dat het eerder gaat om een Rainbow Six: Vegas 3 dan een remake van de eerdere games uit de langlopende franchise, maar durft dit nog niet met zekerheid te zeggen. Tom Clancy's Rainbow Six Vegas kwam oorspronkelijk in 2007 te verschijnen, terwijl Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2 in 2008 opdook. De serie is dus al een tijdje afwezig, maar daar kan op korte termijn verandering in komen.

Zit jij te wachten op een nieuwe Rainbow Six: Vegas-game? Laat het ons weten!