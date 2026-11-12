'JIGRPG' Elements Destiny kent releasedatum
De retro-JIGRPG (Japanese Inspired German Role Playing Game) Elements Destiny heeft een releasedatum ontvangen. De informatie wordt vrijgegeven aan de hand van een nieuwe gameplaytrailer.
Mocht je een JRPG-fan zijn en kan je het kundige werk van onze buren waarderen, dan is Elements Destiny wellicht de moeite waard om op te pakken. Ontwikkelaar ShrooMoon UG slaat de handen ineen met Deck13 om deze fantasierijke role-playing game uit te brengen. Zoals de titel doet vermoeden gebruik je voornamelijk de kracht van de elementen om zo je lot onder ogen te komen. ShrooMoon UG belooft een emotioneel geladen narratief met uitdagende turn-based combat, met de hand gemaakte kunststukken en een reusachtige soundtrack. Past dat in je straatje? Dat gevoel kan je hieronder op de proef stellen:
Elements Destiny is beschikbaar vanaf 8 december 2026 voor de pc, PlayStation-consoles en XBOX-consoles. De Nintendo Switch-versie arriveert iets later, namelijk op 15 december 2026.
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