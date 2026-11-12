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'JIGRPG' Elements Destiny kent releasedatum

Door Bram Noteboom
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De retro-JIGRPG (Japanese Inspired German Role Playing Game) Elements Destiny heeft een releasedatum ontvangen. De informatie wordt vrijgegeven aan de hand van een nieuwe gameplaytrailer.

Mocht je een JRPG-fan zijn en kan je het kundige werk van onze buren waarderen, dan is Elements Destiny wellicht de moeite waard om op te pakken. Ontwikkelaar ShrooMoon UG slaat de handen ineen met Deck13 om deze fantasierijke role-playing game uit te brengen. Zoals de titel doet vermoeden gebruik je voornamelijk de kracht van de elementen om zo je lot onder ogen te komen. ShrooMoon UG belooft een emotioneel geladen narratief met uitdagende turn-based combat, met de hand gemaakte kunststukken en een reusachtige soundtrack. Past dat in je straatje? Dat gevoel kan je hieronder op de proef stellen:

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Elements Destiny is beschikbaar vanaf 8 december 2026 voor de pc, PlayStation-consoles en XBOX-consoles. De Nintendo Switch-versie arriveert iets later, namelijk op 15 december 2026.

Bron: Deck13
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 181 reviews 5839 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Elements Destiny
Elements Destiny

Ontwikkelaar

ShrooMoon UG

Uitgever

Deck13

Release

8 december 2026

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
PS5
XBS
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