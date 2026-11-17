Vandaag wordt Deep Rock Galactic: Survivor verrijkt met zowel de Knockout Expansion als de gratis 1.2 update. Dit laten ontwikkelaar Funday Games en uitgever Ghost Ship Publishing weten aan de hand van een persbericht.

Om te beginnen brengt de Knockout Expansion een nieuwe class: de Brawler. Zoals de naam al doet vermoeden gebruik je deze dwergen om op korte afstand grote schade aan te richten door middel van mêlee-achtige wapenrij. Je pikhouweel laat je daarom ook thuis, aangezien je vuisten korte metten maken met de diverse hoopjes Rock and Stone. Verder mag je nieuwe gebieden gaan verkennen in de Sandblasted Corridors. Pas echter wel op, want deze zandbak zit vol met Exploding Spore Plants en Stabber Vines; om nog maar te zwijgen over de zandtornado's. Je zal echter deze omgevingen moeten trotseren om aan de slag te kunnen met de nieuwe gamemodus: Brood Harvest. In deze missie verzamel je zo veel mogelijk Kytoplasm van de Broodlings en wanneer je dat goed genoeg doet, neem je het op tegen de Dreadnought Empress-eindbaas. De gratis 1.2 update daarentegen biedt alle spelers de Hazard 6-moeilijkheidsgraad, nieuwe mastery rewards en meer manieren om progressie te boeken in de end-game.

Deep Rock Galactic: Survivor - Knockout Expansion en 1.2 update zijn nu beschikbaar op de XBOX-platformen en Steam. De Nintendo Switch- en PlayStation 5-versies arriveren op een latere datum, al is nog niet bekend exact wanneer.

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Deep Rock Galactic: Survivor is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5, XBOX Series X|S, Nintendo Switch-consoles en mobiele apparaten.