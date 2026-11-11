Logitech eert de creatieveling met MX Master 4 Creator Edition
Muizen, we hebben het er vandaag al eerder over gehad. Bijna geen enkele pc gamer kan zonder een goede muis. Wie ook vaak behoefte heeft aan goede aanwijshardware, zijn de zogeheten creators. Laat Logitech nou net die groep in het zonnetje willen zetten met een gelimiteerde editie van hun vlaggenschip muis: de MX Master 4 Creator Edition.
Vooropgesteld, deze Creator Edition is geen hevig upgraded versie van de toch al feature rijk uitgevoerde MX Master 4 muis. Onder de kap zijn wat tweaks aangebracht, maar het is niet direct zo dat we met een heel ander product van doen hebben. Wat we wel krijgen is een speciale, remappable Actions Ring-knop, de bekende haptic feedback die scrubben door een tijdlijn voelbaar maakt, en een MagSpeed scrollwheel waarmee je tot duizend regels per seconde kan scrollen. Heerlijk als je weer eens een gebruikerslicentie moet doorploegen.
Logitech
De meest zichtbare veranderingen begeven zich echter aan de buitenkant. Naast een sjieke studio-esthetiek tjokvol lay-outrasters, kleurkalibratiebanden en uitlijningskruisjes, bevat de MX Master 4 Creator Edition ook enkele knipogen in de vorm van keyframe-tijdstempels verwerkt. Wie een beetje bekend is met World Design Day, World Photography Day en World Creativity Day, heeft wat om naar te zoeken.
Mocht dit helemaal in je creatieve straatje passen, dan is enige haast (of geluk) wel geboden. De MX Master 4 Creator Edition is namelijk maar in zeer gelimiteerde oplage verkrijgbaar via Logitech en Media Markt, voor een adviesprijs van €129,99. Op het moment van schrijven lijkt de muis bij beide verkooppunten tijdelijk niet beschikbaar te zijn, dus wees slim en schrijf jezelf daar in voor een notificatie.
Beeldspraak, woordspelingen en, in veel gevallen flauwe, grappen vormen voor Patrick de dagelijkse kost. Deze Brabantse flapuit neemt geen blad voor de mond, waardoor zijn mening altijd heerlijk recht voor z’n raap is. Ben je op zoek naar een creatieve en pakkende tekst, dan hoef je niet verder te kijken. Maar let wel op, want deze woordentovenaar zit niet altijd achter zijn computer om ziltige woorden van digitale inkt te voorzien. Veelal vind je hem namelijk terug in angstaanjagende horrorgames en eigenzinnige actietitels.
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