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ID@Xbox Fall 2026

Makers van Hellraiser: Revival wilden graag dat de game ergens in de wereld verbannen zou worden

Door Simon Verbeke
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Oktober is 'spooky maand' en enkele weken geleden kregen we dan ook de terugkeer van een echt horroricoon in gamevorm. Hellraiser: Revival is nu uit en Clive Barker is alvast grote fan van hoe het er allemaal uitziet.

Hij refereert hier naar het feit dat de game eigenlijk relatief weinig censuur over zich heen heeft gekregen, ondanks de liters bloed, naaktheid, shockerende beelden... u noemt het maar! De game heeft, logischerwijs, een 18+-rating en de makers maakten hier dan ook gretig gebruik van. Sterker nog: stiekem wilden ze dat de game ergens in de wereld 'verbannen' zou worden of op één of andere manier beperkt zou worden. Narrative director Antony De Fault van ontwikkelaar Saber Interactive vertelde in een interview dat ze dit beschouwen als een soort 'eer', een teken dat het team goed werk heeft geleverd.

It was an unofficial goal of the team to be banned, unrated, or restricted at least somewhere in the world as one barometer of whether we’d done our jobs right.

Hellraiser revival r rated

Clive Barker's Hellraiser: Revival is nu te spelen op PlayStation 5, XBOX Series X|S, Switch 2 en pc. Heb jij de game al uitgetest en hoe heb jij alle R-rated content ervaren?

Bron: IGN
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 22 reviews 388 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Packshot Clive Barker's Hellraiser: Revival
Clive Barker's Hellraiser: Revival

Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

Saber Interactive

Uitgever

Saber Interactive

Release

8 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar ComboC
ComboC
lvl3 XP Farmer
2 uur geleden

Maar is ie ook ergens in de wereld verboden?

0
Avatar SjoekieNL
SjoekieNL
lvl5 Thread Hunter
2 uur geleden

Ik ga deze echt is op mijn volglijst zetten :) , moet ik niet vergeten haha

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl14 High Score Chaser
3 uur geleden

Zelf genoten van de game iig.

0
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