Makers van Hellraiser: Revival wilden graag dat de game ergens in de wereld verbannen zou worden
Oktober is 'spooky maand' en enkele weken geleden kregen we dan ook de terugkeer van een echt horroricoon in gamevorm. Hellraiser: Revival is nu uit en Clive Barker is alvast grote fan van hoe het er allemaal uitziet.
Hij refereert hier naar het feit dat de game eigenlijk relatief weinig censuur over zich heen heeft gekregen, ondanks de liters bloed, naaktheid, shockerende beelden... u noemt het maar! De game heeft, logischerwijs, een 18+-rating en de makers maakten hier dan ook gretig gebruik van. Sterker nog: stiekem wilden ze dat de game ergens in de wereld 'verbannen' zou worden of op één of andere manier beperkt zou worden. Narrative director Antony De Fault van ontwikkelaar Saber Interactive vertelde in een interview dat ze dit beschouwen als een soort 'eer', een teken dat het team goed werk heeft geleverd.
Clive Barker's Hellraiser: Revival is nu te spelen op PlayStation 5, XBOX Series X|S, Switch 2 en pc. Heb jij de game al uitgetest en hoe heb jij alle R-rated content ervaren?
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
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