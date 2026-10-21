Makers van Hellraiser: Revival wilden graag dat de game ergens in de wereld verbannen zou worden

Oktober is 'spooky maand' en enkele weken geleden kregen we dan ook de terugkeer van een echt horroricoon in gamevorm. Hellraiser: Revival is nu uit en Clive Barker is alvast grote fan van hoe het er allemaal uitziet.

Hij refereert hier naar het feit dat de game eigenlijk relatief weinig censuur over zich heen heeft gekregen, ondanks de liters bloed, naaktheid, shockerende beelden... u noemt het maar! De game heeft, logischerwijs, een 18+-rating en de makers maakten hier dan ook gretig gebruik van. Sterker nog: stiekem wilden ze dat de game ergens in de wereld 'verbannen' zou worden of op één of andere manier beperkt zou worden. Narrative director Antony De Fault van ontwikkelaar Saber Interactive vertelde in een interview dat ze dit beschouwen als een soort 'eer', een teken dat het team goed werk heeft geleverd.

It was an unofficial goal of the team to be banned, unrated, or restricted at least somewhere in the world as one barometer of whether we’d done our jobs right.

Clive Barker's Hellraiser: Revival is nu te spelen op PlayStation 5, XBOX Series X|S, Switch 2 en pc. Heb jij de game al uitgetest en hoe heb jij alle R-rated content ervaren?