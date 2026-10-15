Clive Barker is 'proud as fuck' op Hellraiser: Revival

In een interview met de horrormedia-website Dread Central geeft Clive Barker aan 'proud as fuck' te zijn op Hellraiser: Revival. De horrorgame weet een impact te maken sinds de release op 8 oktober 2026.

Saber Interactive en Boss Team Games mogen rekenen op een positieve receptie, al helemaal als je komt buurten bij de fans van horrorgames en -films. In gesprek met Dread Central vertelt Clive Barker hoe hij werd benaderd door de ontwikkelaars om een steentje bij te dragen en zijn visie te delen. Hij noemt 'de kwaliteit en het uitdagende karakter van de game buitengewoon', terwijl hij zich wel zorgen maakte over censuur, maar daarover was uiteindelijk weinig sprake:

I was fearful at one point that the game would be overly censored but I’m genuinely astonished by how far they’ve been able to push it. I think for the audience that loves Hellraiser and horror video games this will be a knockout. Clive Barker

Barker geeft aan verdomd trots te zijn op het eindresultaat en hoopt in de toekomst vaker met Saber Interactive en Boss Team Games te werken. Het interview geeft ook meer inzicht op zijn samenwerking met acteur Doug Bradley, die de Lead Cenobite (ook wel Pinhead genoemd) tot leven wekt, en andere details vrij. Check vooral het gehele interview mochten de opmerkingen van de legendarische filmmaker je interesseren.

Hellraiser: Revival is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.