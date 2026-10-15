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Clive Barker is 'proud as fuck' op Hellraiser: Revival

Door Bram Noteboom
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In een interview met de horrormedia-website Dread Central geeft Clive Barker aan 'proud as fuck' te zijn op Hellraiser: Revival. De horrorgame weet een impact te maken sinds de release op 8 oktober 2026.

Saber Interactive en Boss Team Games mogen rekenen op een positieve receptie, al helemaal als je komt buurten bij de fans van horrorgames en -films. In gesprek met Dread Central vertelt Clive Barker hoe hij werd benaderd door de ontwikkelaars om een steentje bij te dragen en zijn visie te delen. Hij noemt 'de kwaliteit en het uitdagende karakter van de game buitengewoon', terwijl hij zich wel zorgen maakte over censuur, maar daarover was uiteindelijk weinig sprake:

I was fearful at one point that the game would be overly censored but I’m genuinely astonished by how far they’ve been able to push it. I think for the audience that loves Hellraiser and horror video games this will be a knockout.
Clive Barker

Barker geeft aan verdomd trots te zijn op het eindresultaat en hoopt in de toekomst vaker met Saber Interactive en Boss Team Games te werken. Het interview geeft ook meer inzicht op zijn samenwerking met acteur Doug Bradley, die de Lead Cenobite (ook wel Pinhead genoemd) tot leven wekt, en andere details vrij. Check vooral het gehele interview mochten de opmerkingen van de legendarische filmmaker je interesseren.

Hellraiser Revival game Clive Barker comments

Hellraiser: Revival is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.

Bron: Dread Central
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5682 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Clive Barker's Hellraiser: Revival

Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

Saber Interactive

Uitgever

Saber Interactive

Release

8 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Edmar
Edmar
lvl14 High Score Chaser
zojuist

Heb zelf ook genoten van de game.

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