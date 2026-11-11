Meer pottenbakken in de grote Kiln: Reshaped!-update

Eerder dit jaar bracht ontwikkelaar Double Fine Productions Kiln op de markt, een partygame waarin pottenbakken centraal staat. Sinds de release is het team druk bezig geweest met de game te ondersteunen en morgen staat er iets groots op de planning: dan verschijnt namelijk deki Kiln: Reshaped!-update.

Met de komst van deze update worden er verschillende zaken aan de game toegevoegd. Er verschijnen twee nieuwe online modi én een lokale multiplayer modus met de naam 'Mini Quench'. Meer specifieke info over al deze modi volgt later nog. Daarnaast zal je ook leuke kiekjes kunnen maken in de 'Photobooth': ideaal voor de fotogenieke potten onder ons. Ten slotte zullen er uiteraard ook een hoop algemene fixes en verbeteringen worden doorgevoerd.

Kiln is te spelen op XBOX Series X|S, PlayStation 5 en pc. De Reshaped!-update gaat live op 12 november.