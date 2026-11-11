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Meer pottenbakken in de grote Kiln: Reshaped!-update

Door Simon Verbeke
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Eerder dit jaar bracht ontwikkelaar Double Fine Productions Kiln op de markt, een partygame waarin pottenbakken centraal staat. Sinds de release is het team druk bezig geweest met de game te ondersteunen en morgen staat er iets groots op de planning: dan verschijnt namelijk deki Kiln: Reshaped!-update.

Met de komst van deze update worden er verschillende zaken aan de game toegevoegd. Er verschijnen twee nieuwe online modi én een lokale multiplayer modus met de naam 'Mini Quench'. Meer specifieke info over al deze modi volgt later nog. Daarnaast zal je ook leuke kiekjes kunnen maken in de 'Photobooth': ideaal voor de fotogenieke potten onder ons. Ten slotte zullen er uiteraard ook een hoop algemene fixes en verbeteringen worden doorgevoerd.

Kiln reshaped

Kiln is te spelen op XBOX Series X|S, PlayStation 5 en pc. De Reshaped!-update gaat live op 12 november.

Bron: Double Fine Productions
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 24 reviews 411 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Packshot Kiln
Kiln

Reviewscore

3/5

Ontwikkelaar

Double Fine Productions

Uitgever

Xbox Game Studios, Double Fine Productions

Release

23 april 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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