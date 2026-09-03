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gamescom 2026

Kiln ontvangt grote update en forse prijsreductie

Door Bram Noteboom
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Is Kiln onder het management van Double Fine Productions een langer leven beschoren? Met een grote update en forse prijsreductie wordt er in ieder geval een poging gedaan. Dit laat de voormalig XBOX-dev weten via een blogpost.

Onder de naam 'de Bisque Update' probeert Double Fine Productions spelers (terug) te winnen. Om te beginnen wordt de prijs permanent verlaagd. De nieuwe instapprijs bedraagt nu een schrale 7,99 euro voor de Standard Edition, terwijl de Fired Up Edition je een tientje kost. Daarnaast kunnen spelers aan de slag met de Daily Throw. Via deze dagelijkse uitdaging kan je XP en Chips verdienen door simpelweg creatief bezig te zijn. Kiln ontving tijdens launch positieve feedback over de creatieve opties die het haar spelers aanbood, dus het is een logische toevoeging. Daarnaast worden de servers peer-to-peer, kunnen er Custom Games worden georganiseerd en worden wekelijkse quests toegevoegd, zodat spelers nu meer redenen hebben om een potje Kiln op te starten.

Kiln update prijsreductie

Ook worden er twee nieuwe maps toegevoegd, genaamd Poseidon's Bubble Bath en Ra's Sunshine Nursery. Wil je graag op deze maps klooien, maar had je het maximale level al bereikt? Geen nood: de levelcap wordt omhoog geschroefd, terwijl je nu ook meer potten in je collectie kwijt kan. Er is nu ruimte voor maar liefst 80 bolwerken. Je kan alle details van deze knutselwerken vinden in de nieuwe Journal. En tot slot worden er twee extra DLC-pakketen uitgebracht. Het Sun & Surf Decoration Pack is gratis, terwijl het Psyconauts 2 Decoration Pack je twee euro kost. Voor alle details die deze update te bieden heeft, check vooral de bronvermelding.

Kiln is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Double Fine Productions
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 174 reviews 5397 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Kiln
Kiln

Reviewscore

3/5

Ontwikkelaar

Double Fine Productions

Uitgever

Xbox Game Studios

Release

23 april 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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