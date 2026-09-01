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gamescom 2026

Double Fine maakt Brütal Legend 2 bij het halen van bizarre Kickstarter-stretch goal

Door Rudy Wijnberg
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Jack Black keert wellicht terug voor een reprise in Brütal Legend 2. Nou ja, Jack Black misschien niet, maar Double Fine in ieder geval wel. In de Kickstartercampagne voor Double Fine's Amnesia Fortnight 2026 zien we namelijk wel een heel aparte stretch goal. Bij 100 miljoen dollar gaat de studio namelijk Brütal Legend 2 maken!

Nu Double Fine weer onafhankelijk is dankzij de scheiding van Xbox, is de studio in staat om te doen wat zij zelf willen. Dat begint met 'Amnesia Fortnight 2026, Indie Reboot', een game jam waarin de ontwikkelaar binnen twee weken tijd een product wil ontwikkelen. Welk product dat wordt, is aan de backers op Kickstarter. De pagina is namelijk voorzien van een breed aantal pitches voor game-ideeën. De stemmers bepalen uiteindelijk welk idee live wordt uitgewerkt.

Brutal Legend 2

Er is reeds een tijdlijn van het project gedeeld. Zo is het stemmen vandaag, op 1 september, gestart. Op 6 september sluit de stembus alweer en op 9 september gaat Amnesia Fortnight 2026 van start. Op 23 september zit het evenement er alweer op en worden de demo's uitgestuurd. De daadwerkelijke winnaar wordt op 30 september aangekondigd.

De Kickstarter is tevens voorzien van twee stretch goals. Indien de campagne het beoogde budget van €344.656 weet te halen, krijgt het project twee weken extra ontwikkeltijd. Wanneer de campagne echter 100 miljoen dollar, zo'n 86 miljoen euro, bereikt, belooft Double Fine Brütal Legend 2 te produceren.

Inmiddels staat het Kickstarterproject voor Double Fine's Amnesia Fortnight 2026 op een totaalbedrag van €287.496, dankzij 3.947 backers. Of Brütal Legend 2 daadwerkelijk gemaakt gaat worden, is aan ons. Mocht je dus geïnteresseerd zijn, dan kun je het project steunen via de link in de bron.

Bron: Kickstarter
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2484 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Brütal Legend
Brütal Legend

Reviewscore

5/5

Ontwikkelaar

Double Fine Productions

Uitgever

Electronic Arts

Release

15 oktober 2009

Platforms

PC
X360
PS3
XONE
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Reacties
Avatar Gonads
Gonads
lvl8 Achievement Hunter
2 uur geleden

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Avatar Gonads
Gonads
lvl8 Achievement Hunter
2 uur geleden

Shit! Daar gaan mijn boot... laptop.... huis.... kinderen.... vrouw.... nieren.... linkerbal...

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