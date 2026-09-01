Double Fine maakt Brütal Legend 2 bij het halen van bizarre Kickstarter-stretch goal
Jack Black keert wellicht terug voor een reprise in Brütal Legend 2. Nou ja, Jack Black misschien niet, maar Double Fine in ieder geval wel. In de Kickstartercampagne voor Double Fine's Amnesia Fortnight 2026 zien we namelijk wel een heel aparte stretch goal. Bij 100 miljoen dollar gaat de studio namelijk Brütal Legend 2 maken!
Nu Double Fine weer onafhankelijk is dankzij de scheiding van Xbox, is de studio in staat om te doen wat zij zelf willen. Dat begint met 'Amnesia Fortnight 2026, Indie Reboot', een game jam waarin de ontwikkelaar binnen twee weken tijd een product wil ontwikkelen. Welk product dat wordt, is aan de backers op Kickstarter. De pagina is namelijk voorzien van een breed aantal pitches voor game-ideeën. De stemmers bepalen uiteindelijk welk idee live wordt uitgewerkt.
Er is reeds een tijdlijn van het project gedeeld. Zo is het stemmen vandaag, op 1 september, gestart. Op 6 september sluit de stembus alweer en op 9 september gaat Amnesia Fortnight 2026 van start. Op 23 september zit het evenement er alweer op en worden de demo's uitgestuurd. De daadwerkelijke winnaar wordt op 30 september aangekondigd.
De Kickstarter is tevens voorzien van twee stretch goals. Indien de campagne het beoogde budget van €344.656 weet te halen, krijgt het project twee weken extra ontwikkeltijd. Wanneer de campagne echter 100 miljoen dollar, zo'n 86 miljoen euro, bereikt, belooft Double Fine Brütal Legend 2 te produceren.
Inmiddels staat het Kickstarterproject voor Double Fine's Amnesia Fortnight 2026 op een totaalbedrag van €287.496, dankzij 3.947 backers. Of Brütal Legend 2 daadwerkelijk gemaakt gaat worden, is aan ons. Mocht je dus geïnteresseerd zijn, dan kun je het project steunen via de link in de bron.
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