Microsoft introduceert XBOX XP voor entertainmentdiensten

Er is een nieuwe XBOX-divisie opgericht, maar het heeft weinig met games an sich te maken. Leer hier alles over XBOX XP en de ambitie om XBOX te doen uitgroeien tot de 'nummer één entertainmentdienst ter wereld'.

XBOX XP wordt geleid door Kayleen Walters (Lucasfilm, Mojang) en de divisie gaat zich focussen op de ontwikkeling en ondersteuning van film en televisie, consumentenproducten, strategische partnerschappen en live-ervaringen. Het is geen geheim dat multimedia-marketing en -productontwikkeling ervoor kunnen zorgen dat IP's nieuwe doelgroepen bereiken en diepgaandere relaties uitbouwen met de huidige fanbase. Dat is iets waar XBOX nu een officieel team achter schaart. XBOX XP investeert in vier aparte secties:

XBOX PICTURES voor films en televisie

XBOX PRODUCTS voor de consumentenproducten

XBOX PLACES voor live-evenementen

XBOX PARTNERSHIPS voor samenwerkingen met creators, merken, communities en meer

Heb je een specifieke mening klaarliggen over XBOX XP? Laat het dan ons vooral weten in de comments.