Microsoft introduceert XBOX XP voor entertainmentdiensten
Er is een nieuwe XBOX-divisie opgericht, maar het heeft weinig met games an sich te maken. Leer hier alles over XBOX XP en de ambitie om XBOX te doen uitgroeien tot de 'nummer één entertainmentdienst ter wereld'.
XBOX XP wordt geleid door Kayleen Walters (Lucasfilm, Mojang) en de divisie gaat zich focussen op de ontwikkeling en ondersteuning van film en televisie, consumentenproducten, strategische partnerschappen en live-ervaringen. Het is geen geheim dat multimedia-marketing en -productontwikkeling ervoor kunnen zorgen dat IP's nieuwe doelgroepen bereiken en diepgaandere relaties uitbouwen met de huidige fanbase. Dat is iets waar XBOX nu een officieel team achter schaart. XBOX XP investeert in vier aparte secties:
- XBOX PICTURES voor films en televisie
- XBOX PRODUCTS voor de consumentenproducten
- XBOX PLACES voor live-evenementen
- XBOX PARTNERSHIPS voor samenwerkingen met creators, merken, communities en meer
Heb je een specifieke mening klaarliggen over XBOX XP? Laat het dan ons vooral weten in de comments.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Leak
Leak: Let op: Nieuwe GTA 6-leak van dertig minuten gaat rond
Opgelet: er gaat weer een gigantische leak van GTA 6 de ronde. Cyberleak heeft weer dertig minuten aan materiaal geplaatst.0 reacties
-
Game review1
Silver Pines review - Een rusteloze droom van een Metroidvania
Wych Elm combineert met Silver Pines het Metroidvania- en survival-horror-genre. Valt het te bestempelen als een succes? Dat lees je in de review!1 reactie
-
Trailer
MARVEL Cosmic Invasion: The Siege of Castle Doom-DLC lanceert in november 2026
In de aanloop naar de Avengers: Doomsday-film brengt Dotemu de MARVEL Cosmic Invasion: The Siege of Castle Doom-DLC uit.0 reacties
-
Gameplay
Overzichtstrailer Nintendo Switch Sports Resort toont volle bak gameplay
Deze oktober kan je heerlijk digitaal sporten dankzij de release van Nintendo Switch Sports Resort. Check hier de overzichtstrailer!1 reactie
Video toevoegen
Voeg eerst een video toe.