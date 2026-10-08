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Microsoft introduceert XBOX XP voor entertainmentdiensten

Door Bram Noteboom
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Er is een nieuwe XBOX-divisie opgericht, maar het heeft weinig met games an sich te maken. Leer hier alles over XBOX XP en de ambitie om XBOX te doen uitgroeien tot de 'nummer één entertainmentdienst ter wereld'.

XBOX XP wordt geleid door Kayleen Walters (Lucasfilm, Mojang) en de divisie gaat zich focussen op de ontwikkeling en ondersteuning van film en televisie, consumentenproducten, strategische partnerschappen en live-ervaringen. Het is geen geheim dat multimedia-marketing en -productontwikkeling ervoor kunnen zorgen dat IP's nieuwe doelgroepen bereiken en diepgaandere relaties uitbouwen met de huidige fanbase. Dat is iets waar XBOX nu een officieel team achter schaart. XBOX XP investeert in vier aparte secties:

  • XBOX PICTURES voor films en televisie
  • XBOX PRODUCTS voor de consumentenproducten
  • XBOX PLACES voor live-evenementen
  • XBOX PARTNERSHIPS voor samenwerkingen met creators, merken, communities en meer

XBOX XP Microsoft 2026

Heb je een specifieke mening klaarliggen over XBOX XP? Laat het dan ons vooral weten in de comments.

Bron: XBOX Wire
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 179 reviews 5632 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Reacties
Avatar TheRock
TheRock
lvl19 Endgamer
46 minuten geleden

Tja, logisch dat dit soort bedrijven dit doen. Prima, al pakt het vaak maar matig uit. Gooi gewoon alle films met The Rock, exclusief Black Adam, op je platform, je binnen no time ben je weer succesvol 😎

0
Avatar Robin Bode
Robin Bode
lvl4 Reply Goblin
1 uur geleden

Ben benieuwd hoe dit gaat uitpakken

0
Avatar Cyberpunch01
Cyberpunch01
lvl6 Combo Juggler
1 uur geleden

Hoop dat hier geen limiet op zit van 15 uur streamen 🙈

0
Avatar Mole28
Mole28
lvl8 Achievement Hunter
1 uur geleden

Zucht..

0
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