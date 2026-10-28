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Nintendo Indie World Showcase oktober 2026

Monster Train 2 is de locomotief van PlayStation Plus-games november 2026

Door Bram Noteboom
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Er staat weer een drietal games klaar om de alsmaar groeiende backlog van de PlayStation Plus-leden verder uit te breiden. Wat de keuze deze maand is, dat lees je hieronder.

Het gaat om drie games die inmiddels aardig op leeftijd zijn, al kan je dat helemaal zeggen van Tomb Raider IV – VI Remastered. Natuurlijk is de bundel relatief nieuw, maar de games die zich erin schuilhouden behoren natuurlijk tot de categorie 'retro'. Datzelfde kan je niet zeggen van Dead Island 2, tenzij je de originele reveal-trailer meetelt. Laten we dat maar niet doen, want de horrorgame heeft zich weten te bewijzen; ook door post-launch diverse updates en DLC's aan te bieden. Monster Train 2 lichten we in het bijzonder uit, want 'Monster Train 2: The Punished' wordt op 10 november 2026 uitgegeven. Deze expansie brengt voor 7,99 euro een nieuwe speelbare clan, dus de PlayStation Plus-timing is geen verrassing te noemen. Afijn, hieronder voor de duidelijkheid het overzicht:

  • Dead Island 2 | PS5, PS4
  • Tomb Raider IV – VI Remastered | PS5, PS4
  • Monster Train 2 | PS5

PlayStation Plus games november 2026

De games zijn te downloaden vanaf 3 november 2026. Zorg dat je voor die tijd ook eventjes de PlayStation Plus-games van oktober 2026 binnen weet te halen.

Bron: PlayStation Blog
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5771 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Monster Train 2
Monster Train 2

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Shiny Shoe

Uitgever

Big Fan Games

Release

21 mei 2025

Platforms

PC
NSW
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Patientzero
Patientzero
lvl12 Clout Farmer
1 uur geleden

Dead Island lijkt me nog wel grappig.

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