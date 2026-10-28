Monster Train 2 is de locomotief van PlayStation Plus-games november 2026
Er staat weer een drietal games klaar om de alsmaar groeiende backlog van de PlayStation Plus-leden verder uit te breiden. Wat de keuze deze maand is, dat lees je hieronder.
Het gaat om drie games die inmiddels aardig op leeftijd zijn, al kan je dat helemaal zeggen van Tomb Raider IV – VI Remastered. Natuurlijk is de bundel relatief nieuw, maar de games die zich erin schuilhouden behoren natuurlijk tot de categorie 'retro'. Datzelfde kan je niet zeggen van Dead Island 2, tenzij je de originele reveal-trailer meetelt. Laten we dat maar niet doen, want de horrorgame heeft zich weten te bewijzen; ook door post-launch diverse updates en DLC's aan te bieden. Monster Train 2 lichten we in het bijzonder uit, want 'Monster Train 2: The Punished' wordt op 10 november 2026 uitgegeven. Deze expansie brengt voor 7,99 euro een nieuwe speelbare clan, dus de PlayStation Plus-timing is geen verrassing te noemen. Afijn, hieronder voor de duidelijkheid het overzicht:
- Dead Island 2 | PS5, PS4
- Tomb Raider IV – VI Remastered | PS5, PS4
- Monster Train 2 | PS5
De games zijn te downloaden vanaf 3 november 2026. Zorg dat je voor die tijd ook eventjes de PlayStation Plus-games van oktober 2026 binnen weet te halen.
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