Ontvang gratis Shiny Xerneas en Shiny Yveltal in Pokémon Legends: Z-A
Pokémon Legends: Z-A-spelers, opgelet! Zowel Shiny Xerneas als Shiny Yveltal liggen voor het oprapen. Je krijgt de kans om deze legendarische Pokémon gratis te claimen.
Het duo maakt het debuut in de meest recente mainline Pokémon-game en ze toevoegen aan je team is vrij eenvoudig. Ze worden namelijk uitgedeeld via het 'Mystery Gift'-systeem. De enige zaken waar je wel rekening mee dient te houden, zijn de wachtwoorden en de data. Hieronder lees je alles wat je moet weten:
|Pokémon
|Datum
|Wachtwoord
|Shiny Xerneas
|12 november 2026 tot 7 januari 2027
|CELEBRATE30TH
|Shiny Yveltal
|10 december 2026 tot 4 februari 2027
|Nog onbekend
Pokémon Legends: Z-A is nu beschikbaar voor de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2.
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