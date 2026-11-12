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Ontvang gratis Shiny Xerneas en Shiny Yveltal in Pokémon Legends: Z-A

Door Bram Noteboom
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Pokémon Legends: Z-A-spelers, opgelet! Zowel Shiny Xerneas als Shiny Yveltal liggen voor het oprapen. Je krijgt de kans om deze legendarische Pokémon gratis te claimen.

Het duo maakt het debuut in de meest recente mainline Pokémon-game en ze toevoegen aan je team is vrij eenvoudig. Ze worden namelijk uitgedeeld via het 'Mystery Gift'-systeem. De enige zaken waar je wel rekening mee dient te houden, zijn de wachtwoorden en de data. Hieronder lees je alles wat je moet weten:

PokémonDatumWachtwoord
Shiny Xerneas12 november 2026 tot 7 januari 2027CELEBRATE30TH
Shiny Yveltal10 december 2026 tot 4 februari 2027Nog onbekend
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Pokémon Legends: Z-A is nu beschikbaar voor de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2.

Bron: The Pokémon Company
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 181 reviews 5843 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Pokémon Legends: Z-A

Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

Game Freak

Uitgever

Nintendo

Release

16 oktober 2025

Platforms

NSW
NS2
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Reacties
Avatar NilsHoogervorst
NilsHoogervorst
Gameliner
3 uur geleden

Tof! Xerneas en Yveltal hebben een shiny-lock in de base game. Dit is dus de enige manier om ze te verkrijgen!

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