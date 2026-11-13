Overzichtstrailer Worms: Galactic Tactics legt haarfijn gameplay uit
Team17 en Absolutely Games wurmen zich een weg naar je YouTube-feed middels een verse overzichtstrailer vol gameplay. Wil je weten wat Worms: Galactic Tactics precies in huis heeft? Dan ben je hier bij het juiste adres.
Mocht je het hebben gemist: met Worms: Galactic Tactics maakt de serie een explosieve overstap naar tactische roguelike-gevechten. Je kan het vergelijken met XCOM, Mario + Rabbids en soortgelijke titels. Je neemt het op tegen de oppositie in verwoestbare arena's, terwijl je de klassieke wapens gebruikt en aanpast naar je eigen wensen. Je maakt verder gebruik van strategische combo's, zowel aanvallend als verdedigend, zodat je als winnaar uit de bus stapt. Rijkdom en glorie wachten op de wormen die zichzelf weten te meten met de kampioenen van de arena, al moet je vooral alles op alles zetten om de strijd te overleven en weer een ronde verder te komen. Check vooral het beeldmateriaal voor een goed beeld van de strategiegame:
Worms: Galactic Tactics is beschikbaar in 2027 voor de pc, PlayStation 5, XBOX Series X|S en Nintendo Switch 2.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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Preview
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