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Overzichtstrailer Worms: Galactic Tactics legt haarfijn gameplay uit

Door Bram Noteboom
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Team17 en Absolutely Games wurmen zich een weg naar je YouTube-feed middels een verse overzichtstrailer vol gameplay. Wil je weten wat Worms: Galactic Tactics precies in huis heeft? Dan ben je hier bij het juiste adres.

Mocht je het hebben gemist: met Worms: Galactic Tactics maakt de serie een explosieve overstap naar tactische roguelike-gevechten. Je kan het vergelijken met XCOM, Mario + Rabbids en soortgelijke titels. Je neemt het op tegen de oppositie in verwoestbare arena's, terwijl je de klassieke wapens gebruikt en aanpast naar je eigen wensen. Je maakt verder gebruik van strategische combo's, zowel aanvallend als verdedigend, zodat je als winnaar uit de bus stapt. Rijkdom en glorie wachten op de wormen die zichzelf weten te meten met de kampioenen van de arena, al moet je vooral alles op alles zetten om de strijd te overleven en weer een ronde verder te komen. Check vooral het beeldmateriaal voor een goed beeld van de strategiegame:

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Worms: Galactic Tactics is beschikbaar in 2027 voor de pc, PlayStation 5, XBOX Series X|S en Nintendo Switch 2.

Bron: Team17
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 182 reviews 5849 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Worms: Galactic Tactics

Ontwikkelaar

Absolutely Games

Uitgever

Team17

Release

2027

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Edmar
Edmar
lvl15 Community Veteraan
1 uur geleden

Lijkt me best wel leuk, maar wacht meer op weer een echte 2d Worms.

0
Avatar MooiMan
MooiMan
lvl16 Legend in the Making
1 uur geleden

Lachen! Die ga ik wel halen.

0
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