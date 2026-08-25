Gamescom ONL wordt afgetrapt met Worms Galactic Tactics

De Worms-serie is eindelijk terug van weggeweest! Tijdens gamescom 2026 werd de nieuwste actie-strategiegame uit de doeken gedaan.

Strategische turn-based combat is weer helemaal terug in stijl. In Worms Galactic Tactics valt er genoeg diepgang te vinden. Stel een eigen team samen en ga de uitdaging aan in de Galactic Gauntlet: een deathmatch in meerdere fasen waarin elk gevecht nieuwe vijanden, krachtige upgrades en nieuwe kansen biedt om chaos te veroorzaken. Een oude serie in een nieuw jasje; dat moet vast goed uitpakken. Wees echter ook voorbereid op een terugkeer naar de oudere formule. Een Worms-remake is ook in ontwikkeling.

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Worms Galactic Tactics is beschikbaar in 2027 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.