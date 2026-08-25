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gamescom 2026

Gamescom ONL wordt afgetrapt met Worms Galactic Tactics

Door Bram Noteboom
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De Worms-serie is eindelijk terug van weggeweest! Tijdens gamescom 2026 werd de nieuwste actie-strategiegame uit de doeken gedaan.

Strategische turn-based combat is weer helemaal terug in stijl. In Worms Galactic Tactics valt er genoeg diepgang te vinden. Stel een eigen team samen en ga de uitdaging aan in de Galactic Gauntlet: een deathmatch in meerdere fasen waarin elk gevecht nieuwe vijanden, krachtige upgrades en nieuwe kansen biedt om chaos te veroorzaken. Een oude serie in een nieuw jasje; dat moet vast goed uitpakken. Wees echter ook voorbereid op een terugkeer naar de oudere formule. Een Worms-remake is ook in ontwikkeling.

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Worms Galactic Tactics is beschikbaar in 2027 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.

Bron: Opening Night Live
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 173 reviews 5357 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Reacties
Avatar Cassano
Cassano
lvl2 Journey Awaits!
10 minuten geleden

Haaallelujah!

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Avatar Edmar
Edmar
lvl12 Clout Farmer
28 minuten geleden

Alleen een nieuwe goede 2d Worms kan mij warm maken.

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