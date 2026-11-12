Paradox Interactive CEO Fredrik Wester geeft zijn stoeltje op

Een bekend Hollands gezegde luidt "er is een tijd van komen en en tijd van gaan" en voor Fredrik Wester - CEO van Paradox Interactive - is die laatste tijd aangebroken. De beste man heeft aangegeven zijn directeursstoel vrij te maken voor de huidige interim CEO, Mattias Lilja.

Op LinkedIn laat Fredrik weten dat hij nog aanblijft tot 4 januari, 2027. Daarna zal Mattias Lilja zijn functie overnemen, wat Wester weer in de gelegenheid stelt om terug te keren naar een positie binnen Paradox' board of directors. Daar zal hij zich voornamelijk gaan bezighouden met de lange termijn ontwikkelingen binnen Paradox Interactive.

Voor Mattias Lilja is het in ieder geval een hele eer om Wester op te volgen. Lilja is sinds 2009 actief binnen Paradox Interactive, waar hij zijn eerste meters maakte als producer. Sindsdien heeft hij zich aardig omhoog weten te werken binnen de rangen, met zijn nieuwe aanstelling als kers op de taart.

Laten we hopen dat Paradox Interactive onder zijn leiding een beetje een winning streak weet te behouden. Met Transport Fever 3 heeft het in ieder geval weer punten weten te scoren, zoals je in onze Transport Fever 3 review kunt lezen.