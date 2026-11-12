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Paradox Interactive CEO Fredrik Wester geeft zijn stoeltje op

Door Patrick Meurs
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Een bekend Hollands gezegde luidt "er is een tijd van komen en en tijd van gaan" en voor Fredrik Wester - CEO van Paradox Interactive - is die laatste tijd aangebroken. De beste man heeft aangegeven zijn directeursstoel vrij te maken voor de huidige interim CEO, Mattias Lilja.

Op LinkedIn laat Fredrik weten dat hij nog aanblijft tot 4 januari, 2027. Daarna zal Mattias Lilja zijn functie overnemen, wat Wester weer in de gelegenheid stelt om terug te keren naar een positie binnen Paradox' board of directors. Daar zal hij zich voornamelijk gaan bezighouden met de lange termijn ontwikkelingen binnen Paradox Interactive.

Paradox Interactive1

Voor Mattias Lilja is het in ieder geval een hele eer om Wester op te volgen. Lilja is sinds 2009 actief binnen Paradox Interactive, waar hij zijn eerste meters maakte als producer. Sindsdien heeft hij zich aardig omhoog weten te werken binnen de rangen, met zijn nieuwe aanstelling als kers op de taart.

Laten we hopen dat Paradox Interactive onder zijn leiding een beetje een winning streak weet te behouden. Met Transport Fever 3 heeft het in ieder geval weer punten weten te scoren, zoals je in onze Transport Fever 3 review kunt lezen.

Bron: LinkedIn
Patrick Meurs
Patrick Meurs Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 181 reviews 857 artikelen geplaatst

Beeldspraak, woordspelingen en, in veel gevallen flauwe, grappen vormen voor Patrick de dagelijkse kost. Deze Brabantse flapuit neemt geen blad voor de mond, waardoor zijn mening altijd heerlijk recht voor z’n raap is. Ben je op zoek naar een creatieve en pakkende tekst, dan hoef je niet verder te kijken. Maar let wel op, want deze woordentovenaar zit niet altijd achter zijn computer om ziltige woorden van digitale inkt te voorzien. Veelal vind je hem namelijk terug in angstaanjagende horrorgames en eigenzinnige actietitels.

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