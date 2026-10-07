Pokémon FireRed en LeafGreen krijgen eindelijk Home-support
De games zijn al geruime tijd beschikbaar op Nintendo Switch 2, maar de update voor Pokémon Home-support in Pokémon FireRed en LeafGreen is eindelijk beschikbaar.
Pokémon Home 4.1.0 is uitgerold en voegt voornamelijk ondersteuning voor de Switch 2-edities van Pokémon FireRed en Pokémon LeafGreen toe. Door Pokémon Home aan de games te koppelen, zijn spelers in staat om favoriete Pokémon uit de twee rereleases naar andere games binnen de franchise te transfereren. Het gaat hierbij echter wel om eenzijdig verkeer. Want waar we Pokémon wel uit de games kunnen halen, is het niet mogelijk om Pokémon naar FireRed of LeafGreen te transfereren. Neem je dus afscheid van je Venusaur of Charizard, dan zijn die niet meer terug in de game te krijgen.
Pokémon Home 4.1.0 is nu beschikbaar als gratis update.
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