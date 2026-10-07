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Pokémon FireRed en LeafGreen krijgen eindelijk Home-support

Door Rudy Wijnberg
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De games zijn al geruime tijd beschikbaar op Nintendo Switch 2, maar de update voor Pokémon Home-support in Pokémon FireRed en LeafGreen is eindelijk beschikbaar.

Pokémon Home 4.1.0 is uitgerold en voegt voornamelijk ondersteuning voor de Switch 2-edities van Pokémon FireRed en Pokémon LeafGreen toe. Door Pokémon Home aan de games te koppelen, zijn spelers in staat om favoriete Pokémon uit de twee rereleases naar andere games binnen de franchise te transfereren. Het gaat hierbij echter wel om eenzijdig verkeer. Want waar we Pokémon wel uit de games kunnen halen, is het niet mogelijk om Pokémon naar FireRed of LeafGreen te transfereren. Neem je dus afscheid van je Venusaur of Charizard, dan zijn die niet meer terug in de game te krijgen.

Pokemon Home 410

Pokémon Home 4.1.0 is nu beschikbaar als gratis update.

Bron: The Pokémon Company
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 353 reviews 2744 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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