Pokémon Bank stopt in 2027, FireRed en LeafGreen krijgen Home-support
Mocht je nog een aantal Pokémon willen transfereren vanuit Pokémon Bank, dan adviseren wij om dat snel te doen. The Pokémon Company heeft namelijk aangekondigd te stoppen met zowel Pokémon Bank als Pokémon Transfer. Ondertussen kondigt het bedrijf aan dat de Switch 2-ports van Pokémon FireRed en LeafGreen in oktober worden voorzien van Pokémon Home-ondersteuning.
Pokémon Bank gaat op 26 februari 2027 om 04:00 Nederlandse tijd offline. Zo kondigt The Pokémon Company aan middels een update op de website. Dit is voornamelijk van toepassing op de spelers die de app al hebben gedownload voor 3DS, gezien de 3DS eShop sinds 2023 niet langer online is en de online services voor de Nintendo 3DS al in 2024 zijn gestopt. De applicatie stelt spelers in staat om Pokémon afkomstig uit oudere generaties eenvoudig over te zetten naar de moderne Pokémon Home-applicatie. Hierdoor is het altijd mogelijk geweest om mijn geliefde Torchic uit Gen 3 in de laatste games mee te dragen.
In dezelfde berichtgeving kondigt The Pokémon Company tegelijkertijd aan dat Pokémon FireRed en Pokémon LeafGreen voor Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 worden voorzien van Pokémon Home-support. Een exacte datum is helaas nog niet afgegeven, maar de games worden in ieder geval toegevoegd aan de service in de maand oktober van 2026.
Maak jij nog gebruik van Pokémon Bank of hang je al volledig aan het Pokémon Home-infuus? Laat het weten in de reacties!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Je gaat er toch vanuit dat als ze dit volgend jaar gaan doen ze alle oude Pokemon spellen speelbaar maken voor de Switch 2? Zodat daarna alles op Pokemon HOME gezet kan worden. Dit zal namelijk dan de eerste keer zijn dat oude spellen onbruikbaar zijn voor nieuwe spellen.
Echt jammer, ik heb ook alleen pokemon bank, helaas geen pokemon transporter, Ik geloof dat ik dan al mijn pokemon kwijt ben 😔