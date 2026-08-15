Mocht je nog een aantal Pokémon willen transfereren vanuit Pokémon Bank, dan adviseren wij om dat snel te doen. The Pokémon Company heeft namelijk aangekondigd te stoppen met zowel Pokémon Bank als Pokémon Transfer. Ondertussen kondigt het bedrijf aan dat de Switch 2-ports van Pokémon FireRed en LeafGreen in oktober worden voorzien van Pokémon Home-ondersteuning.

Pokémon Bank gaat op 26 februari 2027 om 04:00 Nederlandse tijd offline. Zo kondigt The Pokémon Company aan middels een update op de website. Dit is voornamelijk van toepassing op de spelers die de app al hebben gedownload voor 3DS, gezien de 3DS eShop sinds 2023 niet langer online is en de online services voor de Nintendo 3DS al in 2024 zijn gestopt. De applicatie stelt spelers in staat om Pokémon afkomstig uit oudere generaties eenvoudig over te zetten naar de moderne Pokémon Home-applicatie. Hierdoor is het altijd mogelijk geweest om mijn geliefde Torchic uit Gen 3 in de laatste games mee te dragen.

In dezelfde berichtgeving kondigt The Pokémon Company tegelijkertijd aan dat Pokémon FireRed en Pokémon LeafGreen voor Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 worden voorzien van Pokémon Home-support. Een exacte datum is helaas nog niet afgegeven, maar de games worden in ieder geval toegevoegd aan de service in de maand oktober van 2026.

Maak jij nog gebruik van Pokémon Bank of hang je al volledig aan het Pokémon Home-infuus? Laat het weten in de reacties!