Pre-order nu de draagbare Fallout T-60-helm en Power Fist
Puilen je zakken uit van het kleingeld en ben je groot fan van Fallout? Haast je dan nu naar de online Bethesda-merchandiseshop voor een aantal dikke pre-orders. Zo zijn zojuist de draagbare Fallout T-60-helm en Power Fist-replica's online verschenen!
Mocht Patrick Merch (Meurs) dit bericht lezen, sluit dan nu je venster! Bethesda heeft een hele reeks aan pre-orders live gegooid. Het gaat hierbij onder andere om de T-60-helm, voorzien van een lamp en stemveranderaar. Goedkoop is de replica niet. De Fallout T-60-helm kost je namelijk €194,99, exclusief verzendkosten. Is zo'n helm te goedkoop? Bekijk dan even de Fallout Power Fist 1:1 Replica. De vuist is voorzien van geluid en oogt exact zoals het wapen in de game doet. De Power Fist is echter iets prijziger en kost je €234,99, exclusief verzendkosten.
Weet je nou echt van gekheid niet wat je moet doen met je geld, dan is er ook nog de Fallout Pip-Boy 3000 MK V Die-Cast Replica. Deze draagbare replica komt in een gelimiteerde oplage van 10.000 stuks, beschikt over een functionerend LCD-scherm, kan deuntjes draaien via de FM-radio en komt geleverd met allerlei randaccessoires. En dat voor een schamele €309,99, exclusief verzendkosten!
Mensen die de helm, Power Fist of Pip-Boy pre-orderen, moeten helaas wel even wachten op de levering. De helm wordt namelijk vermoedelijk pas ergens in juli 2027 geleverd. De Power Fist komt iets eerder met de koerier. Deze verschijnt namelijk in maart 2027. De Pip-Boy verschijnt dit jaar nog in november. Wil je toch even kijken in de shop? Check dan nu de link in de bron. Bethesda heeft namelijk ook wat goedkopere items in de pre-order staan. Denk daarbij aan nieuwe Fallout Desktop Switchable Billboards en een Fallout New Vegas-replica van de NCR-dollarbiljetten.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Als eigenaar van zowel een die-cast Pip-Boy en een Power Armor helm kan ik beamen dat de helm echt cheap plastic is en de Pip-Boy deels ook, al ben ik best content met de Pip-Boy vanwege de functionaliteit die het heeft. Niet alleen maak je er de blits mee tijdens comic cons, maar het fungeert ook nog eens als bedside klok en/of wekkerradio als je hem aan de USB-C voeding hangt.
Die helm tho... die is echt cheaper dan cheap. For the record, het was wel de helm die destijds bij de CE van Fallout 76 zat - jazeker, de beruchte Collector's Edition met de janky duffelbag - dus ik mag ergens hopen dat Bethesda de huidige line-up helmen ietsjes minder AliExpress heeft laten fabriceren.
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