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PUBG krijgt live-actionserie met Donald Glover op Netflix

Door Claudia Tjia
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Netflix werkt aan een live-actionserie van PUBG, de bekende battle royale-game van Krafton. Donald Glover, bekend van Atlanta en Community, gaat de serie schrijven, regisseren en zelf een rol spelen.

De serie is tot stand gekomen na lange onderhandelingen. Donald Glover schrijft het verhaal samen met zijn broer Stephen Glover, die ook als uitvoerend producent aan het project werkt. Het duo werkte eerder samen aan Atlanta, de komedieserie van FX waarin Donald Glover de hoofdrol speelt. Hij won voor zijn werk aan de serie twee Emmy Awards, één voor zijn acteerwerk en één voor zijn regie. Ook Michael Schaefer van Neon TV, Fam Udeorji van Gilga en Taeseok Jang en Sujin Lee van Krafton werken mee als uitvoerend producenten. PUBG verscheen in 2017 onder de naam PlayerUnknown's Battlegrounds. De game groeide uit tot een van de bekendste titels binnen het battle royale-genre en vestigde zeven Guinness World Records. In 2020 maakte uitgever Krafton bekend dat het de wereld van PUBG wilde uitbreiden met films en series. De nieuwe live-actionserie is een volgende stap in die plannen, al is nog niet bekend hoe het verhaal eruit gaat zien. Voor PUBG blijft de grote vraag hoe de serie de gameplay naar een verhaal vertaalt. De game draait om spelers die op een eiland wapens en uitrusting zoeken en vechten tot er één speler of team overblijft.

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Wanneer de serie verschijnt en wie er naast Glover in de cast zitten, is nog niet bekend.

Bron: Krafton
Claudia Tjia
Claudia Tjia Eindredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 227 reviews 3502 artikelen geplaatst

Een multimedia-rockstar van ongekend niveau. Claudia, oftewel Cloud, heeft één missie; je continu voorzien van het meest verse en sappige nieuws. Reviews, artikelen, visuele uitspattingen, ze draait er haar hand niet voor om. Is ze geen berichten aan het tikken, dan is ze op zoek naar de pareltjes onder de indiegames, verliest ze zichzelf in grootse JRPG's of verdedigt ze haar Jeugdjournaal Pokémon-expert titel met hand en tand.

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Packshot PlayerUnknown's Battlegrounds
Genomineerd
PlayerUnknown's Battlegrounds

Reviewscore

3/5

Ontwikkelaar

PUBG Corporation

Uitgever

KRAFTON

Release

12 december 2017
PS4

Platforms

PC
PS4
XONE
Mob
GST
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Press_X_Somewhere
Press_X_Somewhere
lvl11 Commander
1 uur geleden

Gaan ze ook in dezelfde pakjes rondlopen als in het spel, een knalroze berenpak is niet echt praktisch wanneer je onopvallend een aanval wilt beginnen.

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