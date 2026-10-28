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Nintendo Indie World Showcase oktober 2026

RACCOIN: Chaos Max Edition dient als console-versie

Door Bram Noteboom
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De console-versie van RACCOIN is eindelijk hier! Nog een paar weekjes wachten en je kan aan de slag met RACCOIN: Chaos Max Edition.

Deze speciale console-port werd tijdens de Nintendo Indie World Showcase wereldkundig gemaakt. RACCOIN, de zogeheten 'Coin Pusher Roguelike', werd oorspronkelijk op 31 maart 2026 uitgegeven via Steam. Het groeide daar uit tot een regelrechte hit, dus het is niet heel vreemd dat uitgever Playstack en ontwikkelaar Doraccoon naar nieuwe manieren zoeken om meer centen uit de zakken van spelers te kloppen. In-game bedoel ik dan, hé. Er komt namelijk geen enkele microtransactie aan te pas en je kan simpelweg genieten van de dopamine-levering die het schuiven van muntjes met zich mee weet te brengen. Gooi daar nog enkele roguelike-mechanics tegenaan en voilà. Je vergeet straks hoe daglicht eruit komt te zien, wanneer je eenmaal in de ban van de wasbeer bent.

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RACCOIN: Chaos Max Edition is beschikbaar vanaf 10 november 2026 voor de Nintendo Switch 2, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Nintendo Indie World Showcase
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5771 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot RACCOIN
RACCOIN

Ontwikkelaar

Doraccoon

Uitgever

Playstack

Release

31 maart 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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