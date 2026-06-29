Coin pusher roguelike Raccoin schuift deze herfst naar consoles
Sta je met regelmaat op de kermis achter de coin pusher om maar die ene plush te winnen? Dan heb je zojuist je nieuwe verslaving gevonden. Coin Pusher Roguelike Raccoin verschijnt namelijk deze herfst voor PlayStation 5, Xbox Series en Nintendo Switch 2.
Combineer speciale muntjes, stapel torentjes en kantel de automaat om honderden, zo niet duizenden muntjes uit de automaat te kloppen. In de eerder op pc verschenen roguelike nemen we plaats achter een welbekende coin pusher, waarin we muntjes kunnen gooien om zo meer muntjes uit de automaat te zien stromen. In deze game krijgen we echter ook een flink aantal extra munten toebedeeld. Hierdoor kunnen we bijvoorbeeld lasers activeren of bommen laten ontploffen.
Raccoin is nu beschikbaar voor pc en verschijnt in de herfst van 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en Nintendo Switch 2. De game kent op Steam een adviesprijs van €11,99.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
Oei, hebben!
Ik zou dit kapot spelen als het op mobiel beschikbaar was haha!
Euhm.,..ok.
Dit is al een bestaande pc game?
Wat is het doel? Ik bedoel deze trailer draait enkel om muntjes duwen maar is dat echt alles?
Geen nut wat je met die muntjes kunt doen?
Ik zie hier namelijk mogelijkheden maar maar het lijkt alsof deze game puur draait om muntjes.
Maar misschien heeft iemand de pc game ooit gespeeld?