Coin pusher roguelike Raccoin schuift deze herfst naar consoles

Sta je met regelmaat op de kermis achter de coin pusher om maar die ene plush te winnen? Dan heb je zojuist je nieuwe verslaving gevonden. Coin Pusher Roguelike Raccoin verschijnt namelijk deze herfst voor PlayStation 5, Xbox Series en Nintendo Switch 2.

Combineer speciale muntjes, stapel torentjes en kantel de automaat om honderden, zo niet duizenden muntjes uit de automaat te kloppen. In de eerder op pc verschenen roguelike nemen we plaats achter een welbekende coin pusher, waarin we muntjes kunnen gooien om zo meer muntjes uit de automaat te zien stromen. In deze game krijgen we echter ook een flink aantal extra munten toebedeeld. Hierdoor kunnen we bijvoorbeeld lasers activeren of bommen laten ontploffen.

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Raccoin is nu beschikbaar voor pc en verschijnt in de herfst van 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en Nintendo Switch 2. De game kent op Steam een adviesprijs van €11,99.