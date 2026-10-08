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Ratatan toont nieuwe animaties vlak voor release op 15 oktober

Door Rudy Wijnberg
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Ratatan, spiritueel opvolger van Patapon, stoomt zich klaar voor een release op 15 oktober 2026. Ontwikkelaar Game Source Entertainment bestaat grotendeels uit voormalige Patapon-devs en dat is maar al te goed te zien in de nieuwe Ratatan-animaties.

Tik mee op het ritme en leid jouw Ratatan naar de overwinning. De ritmische roguelike verkeert nu in Early Access, maar staat gepland voor een 1.0-release op 15 oktober 2026. Door bepaalde inputs te geven op het ritme van de muziek, geef je de Ratatan opdrachten. Hierbij kun je de wezens bijvoorbeeld instrueren om te verdedigen of juist aan te vallen. Maak je de verkeerde keuze, dan kan dat zomaar eens het einde van je run betekenen.

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Ratatan verschijnt op 15 oktober 2026 als 1.0-release voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.

Bron: Ratatan
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 353 reviews 2750 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot RATATAN
RATATAN

Ontwikkelaar

RATATAN Arts

Uitgever

Game Source Entertainment

Release

19 september 2025

Platforms

PC
NSW
PS5
XBS
NS2
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