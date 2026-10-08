Ratatan toont nieuwe animaties vlak voor release op 15 oktober

Ratatan, spiritueel opvolger van Patapon, stoomt zich klaar voor een release op 15 oktober 2026. Ontwikkelaar Game Source Entertainment bestaat grotendeels uit voormalige Patapon-devs en dat is maar al te goed te zien in de nieuwe Ratatan-animaties.

Tik mee op het ritme en leid jouw Ratatan naar de overwinning. De ritmische roguelike verkeert nu in Early Access, maar staat gepland voor een 1.0-release op 15 oktober 2026. Door bepaalde inputs te geven op het ritme van de muziek, geef je de Ratatan opdrachten. Hierbij kun je de wezens bijvoorbeeld instrueren om te verdedigen of juist aan te vallen. Maak je de verkeerde keuze, dan kan dat zomaar eens het einde van je run betekenen.

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Ratatan verschijnt op 15 oktober 2026 als 1.0-release voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.