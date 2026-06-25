Ritmische roguelike Ratatan uitgesteld tot oktober dit jaar

De spirituele opvolger van Patapon verscheen vorig jaar al in early access. De 1.0-versie zou eigenlijk al in juli verschijnen, maar dit werd nu uitgesteld naar oktober.

De ontwikkeling van Ratatan wordt geleid door Hiroyuki Kotani, het creatieve brein achter Patapon, de oorspronkelijke ritmegame voor de PSP van Sony. De ontwikkelaars werken op dit moment nog hard aan verdere verbeteringen, zoals het verbeteren van de stabiliteit van de multiplayermodus en het oplossen van bugs, op basis van de feedback en reacties die zijn verzameld via de Steam Early Access-versie.

Vanwege het besluit om de release uit te stellen, ontvangen spelers die hun pre-order al hebben geplaatst de volgende content als compensatie:



Cobun-set (8× Cobun)

Uitrustings- en accessoireset (8× speciale wapens + 1× accessoire)

Supply-set

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Ratatan verschijnt 15 oktober 2026 voor pc, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 en XBOX X|S.