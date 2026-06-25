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Ritmische roguelike Ratatan uitgesteld tot oktober dit jaar

Door Hannah Herzberg

De spirituele opvolger van Patapon verscheen vorig jaar al in early access. De 1.0-versie zou eigenlijk al in juli verschijnen, maar dit werd nu uitgesteld naar oktober.

De ontwikkeling van Ratatan wordt geleid door Hiroyuki Kotani, het creatieve brein achter Patapon, de oorspronkelijke ritmegame voor de PSP van Sony. De ontwikkelaars werken op dit moment nog hard aan verdere verbeteringen, zoals het verbeteren van de stabiliteit van de multiplayermodus en het oplossen van bugs, op basis van de feedback en reacties die zijn verzameld via de Steam Early Access-versie.

Vanwege het besluit om de release uit te stellen, ontvangen spelers die hun pre-order al hebben geplaatst de volgende content als compensatie:

  • Cobun-set (8× Cobun)
  • Uitrustings- en accessoireset (8× speciale wapens + 1× accessoire)
  • Supply-set
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Ratatan verschijnt 15 oktober 2026 voor pc, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 en XBOX X|S.

Hannah Herzberg
Hannah Herzberg Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,3/5 8 reviews 63 artikelen geplaatst

Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.

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Packshot RATATAN
RATATAN

Ontwikkelaar

RATATAN Arts

Uitgever

Game Source Entertainment

Release

19 september 2025

Platforms

PC
NSW
PS5
XBS
NS2
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