Ratchet & Clank: Ranger Rumble na minder dan een jaar stopgezet

Het avontuur van Ratchet & Clank: Ranger Rumble komt alweer ten einde. Nog geen jaar na de aankondiging heeft ontwikkelaar Oh BiBi besloten de stekker uit de mobiele game te trekken. Daarmee komt er een vroegtijdig einde aan de multiplayer-shooter, die tot nu toe voornamelijk in geselecteerde landen beschikbaar was.

Ratchet & Clank: Ranger Rumble werd in november 2025 aangekondigd als een free-to-play multiplayer-shooter voor iOS en Android. In tegenstelling tot de bekende avonturen van Ratchet en Clank draaide deze spin-off om competitieve gevechten tussen verschillende personages uit de franchise. De ontwikkeling lag grotendeels in handen van Oh BiBi, met ondersteuning van PlayStation Studios en Insomniac Games. Hoewel de game de afgelopen maanden in verschillende landen werd getest, heeft de ontwikkelaar nu besloten de ontwikkeling volledig stop te zetten. Waarom die beslissing is genomen, wordt niet duidelijk uit de officiële verklaring.

De laatste geplande update verschijnt op 6 november 2026. Vervolgens verdwijnt Ranger Rumble op 21 november uit de App Store en Google Play Store. Spelers die de game al hebben geïnstalleerd, kunnen nog tot 1 mei 2027 doorspelen. Op die datum worden de servers definitief uitgeschakeld en is de game niet langer speelbaar. Tot de sluiting blijven de bestaande spelmodi en multiplayerfuncties beschikbaar. In-game aankopen zijn inmiddels uitgeschakeld en de Super Pass is gratis gemaakt, zodat spelers de resterende beloningen nog kunnen vrijspelen.

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Daarmee komt er een opvallend snel einde aan Ratchet & Clank: Ranger Rumble. Wie hoopte op een langdurig mobiel avontuur met het bekende PlayStation-duo, komt dus bedrogen uit. De ontwikkelaar benadrukt overigens dat de sluiting geen gevolgen heeft voor andere Ratchet & Clank-games of PlayStation-diensten.